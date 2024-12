Jsme připraveni hostit mírová jednání Ruska a Ukrajiny, potvrdili Slováci

Slovenský premiér Robert Fico během nedělní návštěvy Moskvy navrhl zařídit, aby se mírová konference mezi Ruskem a Ukrajinou konala na slovenském území, potvrdil Putin ve čtvrtek. „Ano, nejsme proti, když přijde na to, že se Slovensko staví takto neutrálně. Z našeho pohledu je (Slovensko) neutrální a je to pro nás přijatelná varianta,“ poznamenal Putin.

Putin se o možnosti míru zmínil v souvislosti s nástupem budoucí americké administrativy zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. „Nevím, co teď říkají ve vznikajícím týmu zvoleného prezidenta USA. Vím, že mi o tom současný prezident (Joe) Biden řekl už v roce 2021. Nabídl mi přesně toto: oddálit přijetí Ukrajiny do NATO o 10 až 15 let, protože na to nebyla připravena,“ řekl Putin.

Minulý týden slíbil, že je připraven ke kompromisům ohledně Ukrajiny v případných rozhovorech s Trumpem o ukončení války a že nemá žádné podmínky pro zahájení jednání s ukrajinskými úřady. Nicméně odmítá jakékoli významnější území ústupky a trvá na tom, že Ukrajina se musí úplně vzdát ambicí vstoupit do NATO.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se však k případnému míru staví skepticky. „Příměří je cesta nikam,“ řekl k možným diplomatickým vyjednáváním už předtím Lavrov a dodal, že Moskva by se obávala, že takovýto slabý klid zbraní by Západ jen využil ke znovuvyzbrojení Ukrajiny.

„Potřebujeme konečné právní dohody, které stanoví všechny podmínky pro zajištění bezpečnosti Ruské federace a samozřejmě legitimní bezpečnostní zájmy našich sousedů,“ míní. Dodal, že Moskva chce, aby právní dokumenty byly navrženy v takovém duchu a zajistily „nemožnost porušení těchto dohod“.