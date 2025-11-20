A co ústupky agresora? S mírovým plánem musí souhlasit Kyjev i my, zní z Evropy

Aby mírový plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, řekla ve čtvrtek ráno v Bruselu před jednáním ministrů zahraničí zemí EU šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Americká i světová média píší o detailech nového plánu na zastavení války na Ukrajině, o kterém USA jednají s Ruskem. Údajně ho již schválil prezident Donald Trump.
„Co jsme jako Evropané vždy podporovali, je dlouhodobý a spravedlivý mír a vítáme jakékoli snahy toho dosáhnout. Samozřejmě pro to, aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy,“ uvedla šéfka evropské diplomacie před jednáním unijních ministrů zahraničí.

Doplnila ovšem také, že zatím neslyšela o žádných ústupcích ze strany Ruska, které označila za jasného agresora.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa nový mírový plán pro Ukrajinu v utajení konzultuje s Ruskem. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.

Podle médií ale nový plán, který Kyjev již obdržel, navrhuje uznání anexe Krymu, přenechání dalších okupovaných území Rusku, snížení stavu ukrajinské armády o více než polovinu a například také omezení možnosti využívat některé zbraňové systémy.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot před schůzkou uvedl, že chce na Ukrajině vidět spravedlivý mír s udržitelnými bezpečnostními zárukami. „Je to Rusko (prezidenta Vladimira) Putina, které tomu stojí v cestě,“ doplnil Barrot, podle kterého mírová dohoda nemůže být pouze formou ukrajinské kapitulace.

„Doufám, že plán neomezí možnosti obrany pro oběť, ale pro agresora,“ řekl novinářům polský ministr Sikorski. V sázce je podle něj bezpečnost Evropy, a proto očekává, že budou zúčastněné strany mírový plán s jejími zástupci konzultovat.

Podle španělského ministra zahraničí Josého Manuela Albarese musí mírový plán pro řešení konfliktu na Ukrajině obsahovat také záruky existence suverénní a demokratické Ukrajiny. Shoduje se s Kallasovou na tom, že mírový plán nemůže vzniknout bez účasti samotné Ukrajiny i EU.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul ocenil pokusy jednat o dosažení míru na Ukrajině. Rusko ale podle něj musí nejprve ukončit svou agresi.

Ministři zahraničí EU mají dnes jednat také o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračovat budou rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku. Vedle situace na Ukrajině se budou zabývat situací na Blízkém východě a v Súdánu.

