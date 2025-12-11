Ukrajinci poslali do Washingtonu poslední verzi plánu na ukončení války

„Právě všeobecná bezpečnost bude určovat ekonomickou bezpečnost a formovat podnikatelské ovzduší,“ prohlásil Zelenskyj poté, co ve středu ukrajinští představitelé jednali s Američany o poválečné rekonstrukci a rozvoji Ukrajiny.
Ve čtvrtek se uskuteční jednání takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. Schůzka lídrů koalice ochotných má být virtuální, informoval podle agentury Reuters Elysejský palác.
Už v pondělí se v Londýně sešli britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz se Zelenským, aby projednali evropský návrh k podobě amerického mírového plánu pro Ukrajinu.
Merz odpoledne na tiskové konferenci řekl, že v příštích dnech povedou evropské země další rozhovory o mírovém úsilí. Agentura Reuters s odvoláním na unijní diplomatické zdroje napsala, že v Berlíně se na nadcházející pondělí připravuje schůzka asi desítky evropských lídrů včetně Macrona a Starmera.
Válku, kterou v únoru 2022 rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, se od svého nástupu do úřadu na počátku roku snaží zastavit americký prezident Donald Trump. Ten ve středu po telefonu hovořil s Merzem, Macronem a Starmerem a později řekl, že diskuse byla vedena „docela silnými slovy“. Podle AFP také poznamenal, že Spojené státy v této záležitosti nechtějí „ztrácet čas“.
Spojené státy zvyšují tlak na Kyjev, aby souhlasil s dříve předloženou mírovou dohodou, která v mnoha bodech zejména v rané fázi návrhů vycházela vstříc Rusku. Kontroverze vzbuzuje především možnost, že by napadená Ukrajina předala Moskvě území, které ruská armáda dosud ani nedokázala vojensky okupovat.