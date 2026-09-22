Mise Aspides v současnosti disponuje šesti loděmi, píše Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj.
„Když byla Aspides zahajována, mluvilo se o tom, že potřebuje nejméně deset lodí. Nyní je podle mě situace ještě vážnější,“ řekla estonská politička.
Úkolem mise je od února 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři, jednom z klíčových úzkých hrdel globální námořní přepravy, před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Húsíů. Ty letos zesílily po únorovém začátku americko-izraelských útoků na Írán. Teherán zároveň začal na opačné straně Arabského poloostrova blokovat Hormuzský průliv.
Kallasová koncem minulého týdne zaslala unijním zemím dopis se žádostí o zvýšení jejich příspěvků do mise. Aspides „klíčově přispívá ke zvýšení bezpečnosti v oblasti a k ochraně globální lodní přepravy“, uvedla šéfka zahraniční politiky EU. Vzhledem ke zvýšenému riziku však mise potřebuje další lodě a letadla, dodala.
Podle dostupných informací se na Aspides podílejí Itálie, Francie, Německo, Řecko, Nizozemsko a Belgie.
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14. září 2026