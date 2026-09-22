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EU má málo lodí na ochranu Rudého moře před Húsii. Kallasová volá po posílení mise

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  7:02aktualizováno  7:02
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Kaja Kallasová (16. června 2026)

Kaja Kallasová (16. června 2026) | foto: Profimedia.cz

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Námořní mise Evropské unie v Rudém moři by potřebovala více než deset vojenských lodí, tolik jich ale v současnosti nemá. Řekla to v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj zasedání Valného shromáždění OSN.

Mise Aspides v současnosti disponuje šesti loděmi, píše Reuters s odkazem na nejmenovaný zdroj.

„Když byla Aspides zahajována, mluvilo se o tom, že potřebuje nejméně deset lodí. Nyní je podle mě situace ještě vážnější,“ řekla estonská politička.

Úkolem mise je od února 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři, jednom z klíčových úzkých hrdel globální námořní přepravy, před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Húsíů. Ty letos zesílily po únorovém začátku americko-izraelských útoků na Írán. Teherán zároveň začal na opačné straně Arabského poloostrova blokovat Hormuzský průliv.

Kallasová koncem minulého týdne zaslala unijním zemím dopis se žádostí o zvýšení jejich příspěvků do mise. Aspides „klíčově přispívá ke zvýšení bezpečnosti v oblasti a k ochraně globální lodní přepravy“, uvedla šéfka zahraniční politiky EU. Vzhledem ke zvýšenému riziku však mise potřebuje další lodě a letadla, dodala.

Podle dostupných informací se na Aspides podílejí Itálie, Francie, Německo, Řecko, Nizozemsko a Belgie.

14. září 2026
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