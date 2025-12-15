Miss Finska vzali titul kvůli „rasismu“, u jídla si zešikmila oči. Pravice se jí zastává

Autor:
  14:51
Miss Finska Sarah Dzafceová přišla o svou korunu krásy. Na veřejnost se totiž dostala fotografie, na které si zkřivuje oči do šikmého tvaru. Její gesto bylo interpretováno jako zesměšnování Asiatů a organizátoři soutěže krásy se ve čtvrtek na tiskové konferenci za její gesto omluvili a informovali, že titul jí bude odebrán. Pravice se Dzafceové zastává.
Sarah Dzafceová získala titul Miss Finsko v září tohoto roku, ten se jí však...

Sarah Dzafceová získala titul Miss Finsko v září tohoto roku, ten se jí však organizace rozhodla odebrat v návaznosti na zveřejnění její fotky, kde si zešikmila oči, což si veřejnost vyložila jako hanobení Asiatů. (11. prosince 2025) | foto: AP

Sarah Dzafceová získala titul Miss Finsko v září tohoto roku, ten se jí však...
Sarah Dzafceová získala titul Miss Finsko v září tohoto roku, ten se jí však...
Miss Finska Sarah Dzafceová během soutěže Miss Universe. (19. listopadu 2025)
Miss Finska Sarah Dzafceová během soutěže Miss Universe v Thajsku. (21....
27 fotografií

„Kiinalaisenkaa syömäs“ – volně přeloženo jako „jídlo s Čínaněm“ je text, kterým Sarah Dzafceová doplnila svou fotografii, na níž si zešikmuje oči. Ta se objevila na platformě Jodle, což je komunitní aplikace, kterou využívají zejména finští studenti.

Zpočátku se Miss Finska snažila své počínání vysvětlit tak, že si pro silnou bolest hlavy „protahovala oči“. Minulý čtvrtek, poté, co organizace Miss Finsko uvedla, že nehodlá akceptovat rasistické ani diskriminační chování, otočila a vyjádřila nad svým chováním omluvu.

„Velmi se omlouvám všem, které jsem svým jednáním na sociálních sítích urazila a zranila,“ řekla Dzafceová na tiskové konferenci.

Modelka žijící v Kuopiu se narodila ve finském Oulu finské matce a kosovskému otci. Během oslav titulu, který získala letos v září, také uvedla, že její smíšené dědictví jí usnadňuje navazování kontaktů s lidmi z různých prostředí a etnik.

V důsledku odebrání titulu se novou Miss Finsko stane Tara Lehtonenová, která v září skončila druhá.

Dzafceové se mezitím zastávají finské pravicové síly. Například poslanec Juho Eerola ze Strany FInů zveřejnil fotografii s nápisem „Je suis Sarah“, na které napodobuje gesto, které stálo bývalou Miss její titul. Eerola popírá, že by fotografie byla rasistická, a tvrdí, že ji zveřejnil „pro zábavu“, zatímco kritici tvrdí, že normalizuje rasové stereotypy o lidech východoasijského původu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.