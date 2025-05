Už od loňských parlamentních voleb průběžné průzkumy naznačovaly, že ještě nedávno okrajová strana Reform UK britského „politického divočáka“ Nigela Farage nabírá na popularitě. A čtvrteční volby to ukázaly v míře vrchovaté. Britská média píší o šoku, pravicově populistická partaj podle agentury DPA uštědřila tvrdou porážku labouristickému premiérovi Keiru Starmerovi. „Reform UK je nyní silou, se kterou se musí počítat,“ shodují se politologové.

Čtvrteční klání můžeme rozdělit na dvě části, zápletku jako z dobrého hollywoodského dramatu měly doplňovací volby v parlamentním obvodě Runcorn a Helsby na severozápadě Anglie, kde před časem rezignoval labouristický poslanec odsouzený za to, že několikrát udeřil jednoho z místních obyvatel. V tomto obvodě v loňských volbách získali labouristé parlamentní křeslo s náskokem více než 14 000 hlasů. Nyní zde rozdílem šesti hlasů zvítězila Sarah Pochinová právě z Reform UK. Kvůli těsnému výsledku se musí hlasy přepočítávat.

Farage na tiskové konferenci pobavil přítomné novináře a fotografy hraným údivem, kdy na prstech ukazoval právě oněch šest rozhodujících hlasů a vše doplnil svými nezaměnitelnými grimasami. Pochinová vítězstvím přepsala historii, stala se první zástupkyní tohoto obvodu za 52 let, která se nehlásí k Labouristické straně.

„Už toho bylo dost. Dost bylo pochybení Konzervativní strany. Dost bylo labouristických lží. Chtěla bych vám všem moc poděkovat, že jste byli dostatečně odvážní a udělali jste křížek na hlasovacím lístku zrovna u mého jména,“ prohlásila Pochinová v prvním povolebním projevu. Výsledky v doplňovacích volbách podle ní mohou inspirovat zbytek Velké Británie. „Lidé po celé zemi se mohou postavit za správnou věc a hlasovat pro britské hodnoty,“ dodala.

Průběžné výsledky ukazují, že straně Reform UK se dařilo i v obecních volbách. Hlasování média označovala jako test pro dvě nejsilnější politické strany, labouristy a konzervativce. Úspěch Reform UK podle AFP může potvrdit vzestup krajní pravice a stále větší roztříštěnost politické scény.

„Nyní jsme my opozicí,“ prohlásil Farage na adresu premiéra Starmera a konzervativců, kteří jsou v britském parlamentu hlavní opoziční silou. Uvedl, že po celé zemi je vidět odklon voličů od labouristů a konzervativců k jeho straně. „Je to fascinující,“ uvedl. „Pro hnutí, pro stranu je to velmi, velmi velká chvíle a není pochyb o tom, že se to děje všude,“ dodal.

Další pád konzervativců

Labouristé se k nelichotivým výsledkům vyjádřili pouze prostřednictvím tiskového prohlášení. „Doplňovací volby jsou pro vládní strany vždy velmi obtížné a okolnosti, které k těmto volbám vedly, nám to udělaly ještě těžší. Voliči jsou po právu rozladění tím, kam se naše země dostala během 14 let vlády konzervativců a od současné vlády očekávají, že změny budou mnohem rychlejší,“ uvedli.

Výsledky doplňovacích i místních voleb ukazují na dlouhodobé tápání vládnoucích labouristů na poli domácí politiky. Premiér Starmer je od loňského drtivého vítězství v parlamentních volbách pod palbou kritiky kvůli migraci i nedostatečně rychlému nastartování ekonomiky. Občané si v průzkumech stěžují rovněž na katastrofický stav zdravotnictví. Jediné větší úspěchy tak britský premiér sbírá na poli mezinárodní politiky při jednání s Donaldem Trumpem a v rámci iniciativy na pomoc Ukrajině.

Pro Konzervativní stranu jde pouze o potvrzení sestupného trendu popularity. Po loňském debaklu se stále nedokázala vzpamatovat a nenašla nový směr. Ten měla přinést nová lídryně Kemi Badenochová, kdysi hybná síla britské politické scény se však s pětačtyřicetiletou političkou za kormidlem stále hledá.