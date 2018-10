Po medializaci chtěli pachatelé další peníze. Soud zveřejnil detaily vraždy novináře Kuciaka

PRAHA / Banská Bystrica Specializovaný trestní soud zpřístupnil novinářům anonymizované detaily o plánu vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Podle spisu dostali vrahové a zprostředkovatel za vykonání brutálního činu 50 000 eur, po obrovské medializaci prý žádali od údajné objednavatelky Aleny Zsuzsové ještě víc. Ta předtím měla být naštvaná za to, že kromě novináře zabili i jeho snoubenku.

Podle spisu vše začalo pravděpodobně už na sklonku roku 2017, kdy se měla Alena Zsuzsová setkat se zprostředkovatelem vraždy - podnikatelem ze slovenského Komárna Zoltánem Andruskem - v autě před jeho domem.

Za vykonání vraždy mu žena údajně slíbila smazání dluhu v přepočtu za víc než půl milionu korun a další obnos ve výši 50 000 eur (1 290 250 korun), uvedl deník Nový čas na svém serveru. Vyplývá to z usnesení vydaném Specializovaným trestním soudem v Banské Bystrici ze dne 30. září o vzetí čtveřice obviněných do vazby. Přestože je anonymizované, jsou z nich patrné úlohy jednotlivých aktérů.

Na dalším setkání pak Zsuzsová měla Andruskovi sdělit, kde novinář bydlí a také mu ukázat jeho fotografie. Informace měla Zsuzsová předat kompletně na USB flash disku. Andruskó pak informace podle spisu předal vykonavateli vraždy Tomáši Szábóovi a jeho komplicovi Miroslavu Marečkovi.



Už 5. února si muži měli jet obhlédnout bydliště poprvé. Od té doby tam pak měli zajet ještě šetkrát, přičemž naposled dům kontrolovali dva dny před vraždou.



V osudný den 21. února se vrahové měli sejít krátce před pátou, přičemž na své oběti čekali přibližně od půl sedmé. Ve 20 hodin a 21 minut pak vrah měl vtrhnout do domu. „V kuchyni vystřelil jednu ránu do hlavy poškozené,“ uvádí se ve spisu a tím, že novinář byl následně trefen dvěma ranami do srdce.



Po vykonání vraždy se muž setkal se svým řidičem u nedalekého fotbalového hřiště a společně jeli oznámit Zsuzsové, že úkol splnili. Ta se měla rozlítit, že kromě novináře zabili i jeho snoubenku. I přesto jim měla v pětiseteurových bankovkách vyplatit odměnu. 10 000 eur si nechal Andruskó a zbylých 40 000 eur si mezi sebou měli rozdělit vrah a jeho komplic.



Jenže pachatele nejspíš měla zaskočit velká medializace případu a od své zadavatelky si měli vyžádat ještě více peněz. „Obviněná mu (Andruskovi, pozn. red.) odevzdala nespecifikovanou sumu zabalenou v bílém ubrousku,“ uvádí spis. Ty pak měl Andruskó odevzdat vrahovi.



Zsuzsová však tato obvinění označila za absurdní. „Žádné peníze mu nedávala, kromě těch, které mu půjčila. Nic nespáchala a nemá proč utíkat,“ píše se ve spise Aleny, která byla obviněna z objednání vraždy. Další aktéři, kteří se na vraždě měli podílet, odmítli čin komentovat. Jejich žádost proti vazebnímu stíhání označil Nejvyšší soud jako bezdůvodnou.



„Jeví se jako důvodný předpoklad, že obviněná Alena Zsuzsová působila v případě objednávky vraždy Jána Kuciaka pouze jako zprostředkovatel,“ píše se dále ve spise. Podle Denníku N navíc Kuciak o Zsuzsové nikdy nepsal, ani o ní žádný článek nepřipravoval. Jedním ze skutečných objednavatelů vraždy tak mohl podle medializovaných informací být kontroverzní podnikatel Marián Kočner, o kterém novinář psal, uvedl dále Denník N na svém webu.



Alen Zsuzsová podle médií pochází z jihoslovenského Komárna. Údajně pracovala jako tlumočnice italštiny pro podnikatele Mariána Kočnera, který je v současnosti ve vazbě kvůli jinému případu. Údajným vrahům Szabovi aj Marčekovi teraz hrozia tresty od 25 rokov až doživotie.



Vražda novináře Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové letos v únoru v jejich domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy na Slovensku vyvolala největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a také politickou krizi, která vyústila v demisi premiéra Roberta Fica. Policie i prokuratura dříve oznámily, že důvodem Kuciakovy vraždy byla jeho novinářská práce.