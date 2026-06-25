Mizící duch Anchorage? Na Aljašce jsme žádné dohody neuzavřeli, řekl Rubio

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  17:21
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Spojené státy a Rusko neuzavřely loni v létě na Aljašce žádné dohody ohledně Ukrajiny, uvedl americký ministr zahraničí Marco Rubio v odpovědi na dotaz novinářů ohledně ruských tvrzení, že USA neplní dohody uzavřené prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem při loňském setkání v Anchorage.

Válka na Ukrajině

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„Na Aljašce byl předložen návrh. Ale nestal se dohodou,“ řekl Rubio. „Rusko chce – kromě mnoha dalších otázek, které nastolilo – dostat celé území Donbasu. Ale k žádné dohodě nedošlo. Kdyby byla, válka by skončila,“ prohlásil šéf americké diplomacie podle BBC News. Rubiovo vyjádření citovala také ukrajinská a ruská média.

Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Marco Rubio (25. června 2026)
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské základně v Anchorage na Aljašce (15. srpna 2025)
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Rubio ujistil, že USA jsou nadále připraveny sehrát konstruktivní roli při ukončení války, kterou Rusko vede pátým rokem proti Ukrajině.

Putinův poradce Jurij Ušakov v neděli obvinil Spojené státy, že nejsou schopné naplnit dohodu prezidentů Trumpa a Putina z loňského setkání na Aljašce. „Jedna strana nyní zůstává oddána dohodám projednaným v Anchorage, zatímco druhá strana se ukazuje jako neschopná dosažené dohody naplnit,“ řekl Ušakov.

Podobná prohlášení s odkazem na údajná ujednání na Aljašce učinili i další ruští politici, mimo jiné ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho náměstek Sergej Rjabkov.

Jednání Trumpa a Putina v Anchorage na Aljašce skončilo oficiálně bez závěrečné dohody, oba prezidenti zde ale jednali o mírovém vyřešení války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022 invazí do sousední země.

Rusko požaduje celý východoukrajinský region Donbas včetně části, kterou ruská vojska ani po čtyřech letech bojů nedokázala dobýt. To Kyjev odmítá. Ukrajina naopak navrhuje zastavit boje na současné linii a začít jednat, s čímž zase nesouhlasí Moskva.

Válka na Ukrajině

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