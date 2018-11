Jako moderní pohádka o Popelce. Bývalá barmanka bude nejmladší poslankyní v historii USA

NEW YORK/PRAHA „Ženy jako já by neměly kandidovat,“ říkala ještě v demokratických primárkách. Jak se ale stalo pro Alexandru Ocasio-Cortezovou příznačným, šla proti všem očekáváním. A to rychlostí, jaká nebývá v americké politice zvykem. V červenci senzačně porazila lídra demokratů v New Yorku a teď si bývalá barmanka došla i pro křeslo ve Sněmovně reprezentantů.

Teprve v devětadvaceti letech usedne Američanka hispánského původu v Kongresu Spojených států amerických. A zároveň se pravděpodobně stane hlavní hvězdou mladé generace demokratů, kterým už nejsou cizí pojmy jako socialismus, slovo, žej bylo v americké politice dlouho tabu.

Zároveň k sobě ale dokázala svým příběhem a pracovitostí přitáhnout značnou pozornost. Její matka se narodila v Portoriku, zatímco její otec byl z newyorského Bronxu, který před třiceti lety rozhodně neplatil za přívětivou čtvrť.

ženy a menšiny v kurzu Z 964 kandidátů, kteří se ucházeli o post v Kongresu nebo guvernérské křeslo bylo 272 žen. Což je rekordní poměr. Na post guvernéra nastoupí ale také první otevřeně homosexuální guvernér. Ve státě Colorado totiž zvítězil demokrat Jared Polis. Řada států se také zvolila své první guvernéry tmavé pleti v historii, stejně tak zasednou jako guvernérky v několika státech poprvé ženy. Hned dvě ženy budou také prvními zástupkyněmi, které pocházejí z rodů původních obyvatel ameriky.

Byl to ale právě Bronx, kde nejmladší demokratka v Kongresu vyrostla a zřejmě také získala svou vášeň pro sociální témata. Vyhlídky na lepší život si ale zařídila především díky svému vzdělání. Denně dojížděla do padesát kilometrů vzdálené školy v Yorktownu. Později dokonce získala diplom z mezinárodních vztahů a ekonomie na Bostonské univerzitě.



V této době také nakoukla do zákulisí velké politiky, pracovala totiž pro tehdejšího senátora Teda Kennedyho. Tenkrát se ale ještě rozhodla se vstupem do politiky počkat a vrátila se do rodného Bronxu, kde krátce působila v Národním hispánském institutu.

Jenže v roce 2008 zemřel její otec na rakovinu plic a ona se pustila do dlouhé tahanice s úřady o jeho pozůstalost. V témže roce také v zámoří udeřila ekonomická krize a rodina Ocasio-Cortezové se dostala do problémů. Její matka byla nucena začít uklízet u jiných lidí doma a také řídit školní autobusy. Devatenáctiletá Alexandra vzala práci barmanky a servírky v jednom newyorském baru.



Od Sanderse k vlastní kandidatuře

Do politiky jí to přitom přirozeně táhlo a v prezidentské volbě z roku 2016 také našla svůj hlas. Byl jím pětasedmdesátiletý senátor Bernie Sanders, který v primárkách Demorkatické strany vyzval Hillary Clintonovou. Sanders je podobně jako Ocasio-Cortezová označován za jednoho z nejprogresivnějších politiků za Atlantikem.



I přes Sandersův neúspěch ale viděla budoucí politička potenciál, který v současné Americe jeho myšlenky mají. Rozhodla se proto za demokraty kandidovat sama, ačkoliv moc šancí jí nikdo nedával.

„Začala jsem svoji kampaň s papírovou taškou. Měla jsem letáky a psací podložku, non stop jsem klepala na dveře a mluvila s lidmi z naší komunity,“ popisovala Ocasio-Cortezová krušné začátky.



Kontakt s voliči se ale, podobně jako v dalších případech v poslední doby, ukázal jako klíčový. Její kampaň sice nasbírala solidní finance na svůj chod, její protivník měla však ve finančním zajištění stále výrazný náskok. Joseph Crowley byl považován za jednoho z nejmocnějších demokratů země, na stranickém žebříčku byl na čtvrtém místě. Na svou kampaň vybral přes tři miliony dolarů, jeho mladá soupeřka desekrát méně.

„Naše kampaň se soustředila primárně na americkou pracující třídu se zaměřením na jejich ekonomickou, sociální a rasovou důstojnost. Speciálně na ty, kteří bydlí v Queensu a Bronxu,“ uvedla pro televizi MSNBC mladá kandidátka s latinskoamerickými kořeny.

A to se jí rozhodně vyplatilo. Když totiž porazila Crowleyho lidově řečeno o parník, šokovala tím nejen demokraty. Vzhledem k silnému postavení demokratů v New Yorku bylo už tehdy jasné, že ji křeslo v Kongresu nejspíše nemine. Což se v noci z úterý na středu stalo skutečností.



Kongres jako zkouška ohněm

Do listopadových voleb šla s programem slibujícím bezplatné školství a zdravotnictví. Navrhovala také, aby lidé pracující na federální úrovni měli garanci, že práci neztratí. Ačkoliv jsou tyto výdobytky v řadě evropských zemí normou, v USA tomu tak není. Proto je Ocasio-Cortezová považovaná za progresivní socialistku a představuje „naději pro demokraty,“ tvrdí deník The New York Times.



Velká politika ale rozhodně nebude čekat na Alexandru Ocasio-Cortezovou s otevřenou náručí, čtvrti Bronx a Queens, které ji na výsluní demokratů vynesly, člověka na zákulisní šachy ve Washingtonu jen těžko připraví. Bude zajímavé sledovat, jestli dokáže Ocasio-Cortezová zaujmout roli autentické mluvčí mladé, progresivní generace, nebo se nechá upozadit protřelými šíbry z konkurenční i vlastní strany.