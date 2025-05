Autor: Lidovky.cz , ČTK

11:41

Téměř polovina mladých lidí by raději žila ve světě, kde neexistuje internet. Zjistil to britský průzkum, o kterém informoval server The Guardian. Téměř 70 procent mladých lidí ve věku 16 až 21 let se podle průzkumu cítí hůř, když stráví čas na sociálních sítích. Polovina z nich by podpořila noční digitální klid, který by omezil jejich přístup k některým aplikacím a stránkám po 22:00.