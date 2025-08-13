Strastiplné chvíle rodina zažila na konci července při procházce po pláži Ruby Beach ve státě Washington.
Osmnáctiletý syn začal šplhat po přilehlé skále, když se s ním část utrhla a on dopadl na záda z výšky dvou metrů. Sedmdesátikilogramový balvan mu následně dopadl na hruď a částečně mu poranil také ruku. Další mu přistál na nohu.
V tu chvíli se na místě zjevil český turista Jakub, který zraněnému přispěchal na pomoc.
„Dvě hodiny během čekání na záchranáře pomáhal mé rodině všemi možnými způsoby,“ popsala matka zraněného Kristina Borngrebeová na Facebooku s dodatkem, že se za tu dobu sám stal součástí rodiny.
Záchranáři zraněného mladého muže do nemocnice dopravili vrtulníkem, těžkou nehodu jako zázrakem přežil, a to dokonce bez poškození žeber, zad i vnitřních orgánů. Podstoupil rekonstrukční operaci ruky, protože mu těžký kus skály zlámal prsty. Doktoři také ošetřili ránu na stehně, která si vyžádala několik stehů.
„Ale to bylo všechno... Byl to nevysvětlitelný zázrak. Moje rodina a já se nemůžeme rozhodnout, jestli jsi anděl, nebo ne,“ napsala matka na sociální sítě a žádala všechny o sdílení. Zachránci sice poděkovala srze reportáž v tamní televizi, ráda by ji ale vyřídila i osobně.
Hledání nakonec bylo přeci jen úspěšné. „Našli jsme ho! Jakubův kamarád nás spojil a my jsme mu mohli vyjádřit naší vděčnost,“ zajásala v zaktualizovaném příspěvku.