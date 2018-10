Uznává Lenina a je komunistickým ‚zázrakem‘. Porazil Putinova muže, volby budou ale asi kvůli němu zrušeny

MOSKVA Nečekané vítězství opozičního kandidáta na gubernátora Valentina Konovalova v oblasti Chakasie v prvním kole ruských regionálních voleb vyvolalo paniku ve vládnoucí straně, která v poslední době rapidně ztrácí popularitu. Druhé kolo tak v republice na východě Sibiře pravděpodobně vůbec neproběhne nebo jen ve velmi zkreslené podobě.

Mediálně neznámý Konovalov minulý měsíc zvítězil v prvním kole regionálních voleb v Chakasii se ziskem 44,81 % nad současným guvernérem Viktorem Ziminem (získal kolem 32 %) a měl se s ním tedy utkat ve druhém kole. Takový výsledek byl samozřejmě pro Putinovu vládnoucí stranu Jednotné Rusko, která Zimina podporovala, ostudou. Podařilo se jim ale najít cestu, jak zajistit, aby Konovalov nevyhrál: volby prostě zrušit.

„Je to absurdní,“ říká Konovalov, který otevřeně uznává Lenina jako politický vzor. Účasti ve druhém kole se nejprve vzdal Zimin, údajně kvůli zdravotním problémům. Možnost postavit se vyzyvateli z Komunistické strany měl tak kandidát, který v prvním kole skončil třetí s 11 % hlasů, Andrej Filjagin, který ovšem odmítl. Čtvrtý v pořadí, Alexander Mjachar (6,95 %), rovněž účast odmítl.

Tím se celý proces protáhl dohromady o více než měsíc. Volební komise navíc nyní obvinila Konovalova z chybného řazení oficiálních dokumentů, proto bude pravděpodobně diskvalifikován, píše list The Guardian. Pokud by však druhé kolo proběhlo, stál by Konovalov „proti všem“ a musel by získat nadpoloviční většinu všech hlasů.

Člen Ústředního výboru Komunistické strany, Jurij Afonin řekl, že Konovalov je „čestný člověk s principy“, a že jeho kandidaturu strana nestáhne, ačkoliv se Jednotné Rusko v čele s Putinem snaží udělat všechno proto, aby to tak dopadlo.

„Měli jsme vyhrát hned,“ tvrdí Konovalov. „Teď se vládnoucí strana snaží udržet si moc nelegálními způsoby.“ Jednotné Rusko čelí výraznému úbytku podpory, která se nyní pohybuje kolem 31 %, což je nejméně v celé historii. Není tedy divu, že kandidáti podporující tuto stranu v některých regionech prohráli.



Nejde o první případ v letošních volbách

V oblasti Přímořský kraj, který se nachází na jihovýchodě Sibiře, došlo k tomu, že kandidát Jednotného Ruska, Andrej Tarasenko zvítězil až úplně na poslední chvíli nevídaným a matematický naprosto nepravděpodobným přísunem hlasů. Jeho vyzyvatel Andrej Iščenko, řekl, že mu vítězství ukradli.

Když bylo sečteno 95 % hlasů, Iščenko měl ještě náskok téměř pěti procentních bodů, nakonec však těsně vyhrál Tarasenko. Pokud by měla volba být legitimní musel by podle zdrojů získat při sečtení posledních 5 % kolem 20 tisíc hlasů.

„Legitimita, čistota, průhlednost a férovost voleb jsou pro nás důležitější, než kandidát, kterého podporuje,“ řekl k tomuto případu Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na vlnu nevole, kterou podezřelé vítězství vyvolalo.

Pro oblast už byly na prosinec vyhlášeny nové volby. Není zatím jasné, zda se bude vítěz původních voleb Tarasenko účastnit, protože po zrušení výsledku původní volby ohlásil, že budou-li volby nové, už kandidovat nebude. Poražený Iščenko dopředu avizoval, že by byl mnohem radši, kdyby se jen znovu sečetly hlasy a nemuselo se celým procesem procházet znova.

Konovalov neměl mít šanci, ale...

Za obrovský propad podpory Jednotného Ruska může kromě pomalé ekonomiky, napjatého rozpočtu a zkorumpovaných politiků i nová důchodová reforma, kterou Putin nedávno podepsal. Ta nově ukládá mužům pracovat 65 let a ženám do 60. Rusové mají pocit, jako by je někdo okradl o roky života. Ruští muži se totiž v průměru dožívaji asi 66 let a ženy 77.

Mapa Chakasie, ruského regionu na východě Sibiře, jehož hlavním městem je Abakan.

„Bylo to jako tvrdý úder do obličeje,“ říká Světlana Machovová, která se do Abakanu, hlavního města Chakasie, přistěhovala před šesti lety. Nezúčastnila se sice protestů proti této reformě, organizovaných komunistickou stranou, protože sama není komunistka a stranu nepodporuje. Místní vláda, kterou po devět let vedl Viktor Zimin, si ale podle ní prohrát zasloužila. „Ať si tady Putin zkusí žít, místo aby nám pořád jen bral peníze,“ dodává.

Rusko už více než 10 let funguje na základě „spravované politiky“. To znamená, že volby sice probíhají, ale kandidáti jsou pečlivě vybíráni a výsledky jsou dopředu objednány. Poslední dobou s tím ale začínají být problém. „Řeknu vám to takhle, když jsem tam pracoval, měl jsem pod kontrolou 100 % veškerého dění v Chakasii,“ říká Vladislav Nikonov, bývalý šéf zaměstnanců Ziminovy správy.

Konovalov měl údajně být jen „technickým“ kandidátem, tedy takovým, který kandiduje jen kvůli tomu, aby měl kdo prohrát. Komunistická strana se často nazývá „kapesní opozice“, kvůli tomu, že většinou její kandidáti nemají (nebo nemohou mít) moc velký úspěch a nepředstavují tak pro Jednotné Rusko hrozbu. Jenže v tomto případě se někde stala „chyba“ a Konovalov se stal relevantním a dokonce i vítězným kandidátem v prvním kole.

Vztek tady už byl, reforma nepomohla, říká místní novinářka

„Nějak se nám to zamíchalo,“ říká Nikonov, který je k celé situaci velmi kritický. „Takhle z něj (Konovalova) uděláme jen tak hrdinu,“ dodává v reakci na některé hlasy, že je komunistický kandidát příliš mladý na to, aby stál v čele celého kraje. „Místní vláda má teď problém, za který si může sama. Když nevíte, jak se udržet u moci, asi byste neměli dělat politiku.“

Vládnoucí strana před volbami v Chakasii zkoušela všechno možné, aby si získala voliče, od politických mítinků po hudební vystoupení, ale nic nezabralo.

„Lidé chtěli volit kohokoliv jiného, jen ne Zimina,“ říká místní novinářka Valentina Ustjachinová, která pracuje pro tiskovou agenturu v Chakasii. Ta je dlouhodobě kritická k formě, jakou Zimin a jeho strana vládnou. „Samozřejmě důchodová reforma to ještě víc podnítila, ale už tak tady bylo hrozně moc vzteku,“ dodává.

Nyní nastává nezvyklá situace a Konovalov v ní vidí šanci na úspěch. Jde o komunistu tělem i duší, který se narodil do rodiny dělníků z továrny ve městě Norilsk, které leží až za severním polárním kruhem. V rozhovoru s novináři uvedl, že uznává Lenina, jako svůj politický vzor, protože to byl muž, „který měl schopnosti spojit lidí z různých názorových skupin.“ Zároveň mluvil pozitivně i o Josefu Stalinovi, jenž podle něj byl „skvělým státníkem, který udělal chyby ve vedení.“

Podle Konovalova, který čeká, jestli bude z druhého kola diskvalifikován, by mohlo jít o velkou šanci pro Komunistickou stranu. „Je to úsvit nové éry, období změny. Brzy uvidíme pád hegemonie strany Jednotné Rusko.“