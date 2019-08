Mladý střelec z Ohia si na střední škole vedl seznamy, koho chce znásilnit a koho chce zabít

Dayton (USA) Čtyřiadvacetiletý Connor Betts, který v neděli před barem v centru města Dayton v americkém státě Ohio zabil devět lidí a pak ho zastřelila policie, byl dvakrát na střední škole podmínečně vyloučen. V obou případech kvůli nepochopitelnému chování. S odvoláním na výpovědi jeho někdejších spolužáků a komentář bývalého ředitele školy o tom napsaly agentura AP a britský bulvární list Daily Mail.

V prvním případě údajně proto, že si vedl seznam spolužaček, které chtěl znásilnit, v druhém proto, že si psal jména lidí, které chtěl pozabíjet. Bettsovo chování podle spolužáků vyvolalo paniku, když na zeď na školních záchodech napsal jména lidí, které by chtěl povraždit. Byl tehdy ve třetím ročníku střední školy v Bellbrooku. Škola musela být uzavřena a Betts byl podmínečně vyloučen, podruhé. Poprvé tak byl podle spolužáků potrestán, když do školy přišel se seznamem jmen studentek, které chtěl znásilnit.

Jeden jeho bývalý spolužák uvedl, že Betts měl v plánu „školu vystřílet“, zatímco jiný řekl, že si po střelbě v Daytonu na podivného spolužáka hned vzpomněl. „Měl seznam na vraždy a na znásilnění, já byla na seznamu znásilnění,“ uvedla Bettsova bývalá spolužačka. Někdejší roztleskávačka doplnila, že Bettse téměř neznala a že jí překvapilo, když jí v prvním ročníku střední školy zavolala policie, aby jí řekla, že se objevila na Bettsově seznamu. „Policista mi řekl, že (Betts) chvíli nebude ve škole,“ uvedla. „Po nějakém čase se ale vrátil, chodil po chodbách. Nikdo nás neupozornil, že se do školy vrací,“ doplnila.

Vedení školy odmítlo zprávy komentovat, pouze potvrdilo, že Betts školu navštěvoval.

Někdejší ředitel školy Chris Baker ale v rozhovoru s místními novinami Dayton Daily News řekl: „Ty informace bych nepopřel, ale víc k tomu říct nechci.“

Policie uvedla, že nic Bettsovi nebránilo v tom, aby si koupil útočnou pušku, kterou použil v neděli. Jako dospělý měl totiž trestní rejstřík čistý, píše AP. Policie ho zastřelila pouhých několik kroků před vstupem do baru s vystrašenými lidmi. Ještě venku ale zabil devět lidí a dalších 26 zranil. Mezi mrtvými byla také jeho dvaadvacetiletá sestra Megan Bettsová.

Jedna žena, která s Bettsem chodila do školy, uvedla, že snil o tom, že jí sváže a prořízne hrdlo. „Není to pro mě záhada,“ uvedla. „Jsem vzteky bez sebe,“ doplnila. „Věděl, že to není normální... Dlouho jsme mluvili o tom, že potřebuje pomoc,“ vysvětlila a dodala, že spolu s rodiči tehdy kontaktovala policii, ale neměla pocit, že ji úřady berou vážně.

Betts měl podle jeho spolužáka Demoye Howella velmi černý smysl pro humor a obklopovala ho „temná energie“. „Myslím, že spíš než zločin z nenávisti to byl zločin typu nenávidím všechny,“ poznamenal Howell. „Upřímně je mi mnohem lépe, když vím, že tu už není,“ uzavřel.