Mnichovská bezpečnostní konference začíná. Promluví Pavel, jedou i Zůna a Macinka

  7:02aktualizováno  7:02
V Mnichově v pátek začíná bezpečnostní konference, na kterou se sjedou desítky hlav států a vlád, stovka ministrů a další stovky hostů z celého světa. Debatovat budou o bezpečnostní situaci ve světě, o konfliktech i o možnostech jejich řešení. Česko zastoupí prezident Petr Pavel a ministři zahraničí a obrany Petr Macinka a Jaromír Zůna.
V Mnichově začíná bezpečnostní konference. (12. února 2026) | foto: Reuters

Konference se tradičně koná v hotelu Bayerischer Hof v centru Mnichova a první projev ve 13:45 pronese německý kancléř Friedrich Merz. Následovat budou panelové diskuze a debaty, do kterých se až do neděle zapojí mimo jiné více než šest desítek prezidentů a premiérů. Na okraj konference se uskuteční také mnoho dvoustranných jednání.

Český prezident Pavel vystoupí odpoledne v diskuzním panelu na téma populismus a následně se zúčastní literárního večera společně se spisovatelem Jáchymem Topolem a bývalým velvyslancem v Německu Tomášem Kafkou. Česko je letos hlavním hostem Frankfurtského knižního veletrhu, pořádá proto v Německu řadu literárních akcí v rámci Roku české kultury.

