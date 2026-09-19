19. září 2026 14:51, aktualizováno 14:51
V Mnichově začíná Oktoberfest, litr piva bude stát přes 360 korun
Nový mnichovský primátor Dominik Krause v sobotu na Tereziánské louce v bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než šest milionů návštěvníků včetně českých turistů. Jak Bavorsko tuto událost prožívá, zachytili fotografové.
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