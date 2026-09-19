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V Mnichově začíná Oktoberfest, litr piva bude stát přes 360 korun

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  14:51aktualizováno  14:51
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V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. (19. září...

V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. (19. září 2026) | foto: ČTK

191. ročník Oktoberfestu jede v Mnichově na plné obrátky. (19. září 2026)
191. ročník Oktoberfestu jede na plné obrátky. Zahájili ho spolu bavorský...
V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. (19. září...
191. ročník Oktoberfestu jede v Mnichově na plné obrátky. (19. září 2026)
20 fotografií
Nový mnichovský primátor Dominik Krause v sobotu na Tereziánské louce v bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než šest milionů návštěvníků včetně českých turistů. Jak Bavorsko tuto událost prožívá, zachytili fotografové.
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V Mnichově začíná Oktoberfest, litr piva bude stát přes 360 korun

V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. (19. září...

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