Mobilizaci v Rusku už se nedá říkat částečná, upozornila BBC. Povoláváni jsou i lidé bez zkušeností

Lidé po celém Rusku dostávali povolávací rozkazy, doma nebo i v práci, a to v jakoukoli denní nebo noční hodinu, a rovnou byli posazeni do letadel nebo autobusů, které je převezly do středisek vojenské správy nebo přímo k jednotkám.

Také americký institut pro studium války ISW uvedl, že ruské úřady už porušují slíbené podmínky částečné mobilizace. Upozornil například na video, na němž údajně policie odvádí přímo z výuky studenty univerzity v Burjatsku.

„Budou chytat všechny, na koho dosáhnou,“ řekl v rozhovoru se stanicí Nastojaščeje vremja odborník na bezpečnost Pavel Luzin. Ruské úřady ale i tak podle něj budou mít problém naverbovat 300 tisíc rezervistů se zkušeností z armády, což je záměr ohlášený ve středu ministrem obrany Sergejem Šojguem. Povolávací rozkazy se sice v Rusku vydávají ve velkém, ale ne všichni adresáti je přijímají, podotkl Luzin.

Předvolání pro piloty Aeroflotu

Do několika hodin od středečního vyhlášení částečné mobilizace dostalo předvolání k odvodové komisi například mnoho zaměstnanců aerolinek včetně Aeroflotu nebo letišť. Podle informací deníku Kommersant totiž většinou piloti aerolinek získali vzdělání na vojenských katedrách leteckých škol a jsou vedeni jako záložní důstojníci.

Podle zdrojů ze tří aerolinek může být ale mobilizováno 50 až 80 procent jejich zaměstnanců, napsal Kommersant. Mobilizace by se naopak neměla týkat lidí pracujících v IT průmyslu, médiích nebo bankách a telekomunikačních operátorů, oznámilo podle agentury Interfax ruské ministerstvo obrany.

O vyslání na frontu požádali čtyři poslanci ruského parlamentu, uvedl podle serveru Meduza senátor Andrej Turčak. Uvedl jejich jména a upřesnil, že všichni čtyři jsou z vládní strany Jednotné Rusko. Také například šéf ruské správy poloostrova Krym Sergej Aksjonov podle agentury RIA Novosti informoval, že i jeho syn byl povolán do armády a už se připojil k jednotce.

Kadyrov: V Čečensku mobilizace nebude

Zatímco Kreml volá lidi do zbraně a ruští činitelé se snaží ukázat, že narukovat je normální, čečenský vůdce Ramzan Kadyrov podle serveru Kavkaz.Realii prohlásil, že v Čečensku žádná mobilizace nebude, protože tato autonomní republika Ruské federace už udělala víc než dost. Do bojů na Ukrajině se totiž podle Kadyrova zapojilo už 20 tisíc Čečenců, a autonomní republika tak „překročila plán o 254 procent“.

Od vyhlášení částečné mobilizace se neznámí pachatelé v Rusku zaútočili už na šest vojenských komisariátů, upozornil portál Meduza. Při nejnovějších útocích kdosi hodil Molotovovy koktejly na budovu komisariátu ve Svobodném a Chabarovsku na východě Ruska.