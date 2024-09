Způsobují mobily rakovinu mozku? WHO směřuje ke stanovisku, že ne

Analýza, o níž informuje agentura Reuters, stojí na zkoumání více než 60 studií, které vznikly na toto téma v letech 1994 až 2022. Výsledky ukazují, že navzdory silnému nárůstu používání mobilních telefonů a podobných zařízení nebyl ve světě zaznamenán odpovídající nárůst výskytu rakoviny mozku. To platí i pro lidi, kteří používají mobilní telefony dlouhodobě či mnoho hodin denně.

„Žádná z větších zkoumaných otázek neukázala na zvýšená rizika,“ uvedl jeden z autorů dokumentu Mark Elwood z univerzity v Aucklandu. Studie se týkala rakoviny mozku u dospělých a dětí, leukémie a nádorů hypofýzy a slinných žláz. Kromě mobilů se průzkum týkal také vystavení záření z vysílačů či v pracovním prostředí.

WHO a její specializovaný orgán, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), už dříve zařadily záření z mobilů do kategorie 2B. To znamená, že WHO nemůže zcela vyloučit negativní dopady záření na lidské zdraví. Poradní orgán WHO však vyzval k přehodnocení této klasifikace vzhledem k novým datům. Nové hodnocení organizace zveřejní na začátku příštího roku.