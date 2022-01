VIDEO: Televize čelí skandálu. O Djokovičovi moderátoři řekli, že je prolhaný k*etén

„Ať se na to díváš z jakékoliv úhlu pohledu, je to prolhaný záludný k*etén. Jít ven, když si pozitivní. I když si nemyslím, že vůbec byl,“ řekla moderátorka Rebecca Maddenová v soukromém rozhovoru o tenistovi Novaku Djokovičovi. Ani jeden z moderátorů si však nevšiml, že jsou jejich mikrofony stále zapnuté.

Její kolega Mike Amor se přidal. „Měl blbou výmluvu a pak se zamotal do vlastních debilních lží,“ vyjádřil se na účet tenisty. A dodal, že se to stává a taky, že se to stalo.

Moderátorka Maddenová zmínila také to, že Djokovič popírá, že navštívil Španělsko. Jednalo se podle něj o chybu ze strany jeho týmu, který dokumenty vyřizoval. „Tyhle dokumenty za mě vyplňoval můj tým, což jsem řekl i imigračním úředníkům po příletu. Můj agent se upřímně omlouvá za administrativní chybu, že zaškrtl nesprávné políčko o mé předchozí cestě před příletem do Austrálie. Byla to lidská chyba a určitě nebyla úmyslná,“ objasnil situaci tenista.

Moderátoři se v kauze jednohlasně shodli, že si stejně myslí, že mu to projde a celé se to podle nich zpackalo.

Na závěru rozhovoru moderátoři politovali také českou tenisku Renatu Voráčovou, která musela z Austrálie odletět zpět do České republiky, jelikož prý nesplnila podmínky nezbytné pro pobyt v zemi.

Ke skandálu se vyjádřil ve středu ráno Craig McPherson, ředitel zpravodajství a veřejných záležitostí společnosti Seven. Uvedl, že to bude s osobou, která je zodpovědná za únik soukromé konverzace, nadále řešit. „Nezákonná nahrávka byla ze soukromého rozhovoru dvou kolegů,“ uvedl McPherson pro server Daily Mail.

Novak Djokovič stále čelí hrozbě deportace z Austrálie a to kvůli již zmíněným okolnostem s pozitivním testem na covid. Pochopení pro něj nemá však například srbská premiérka Ana Brnabičová, která jeho postup označila za jasné porušení pravidel.

„Právníci pana Djokoviče nedávno předložili rozsáhlou dokumentaci, která je podle nich relevantní k možnému zrušení víza pana Djokoviče. Tohle přirozeně ovlivní časový rámec pro rozhodnutí,“ uvedl její mluvčí.