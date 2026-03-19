Modlete se na kolenou za naše vojáky, jménem Ježíše, vyzval Američany Hegseth

  15:13aktualizováno  15:13
Cíle Spojených států ve válce s Íránem se od jejího začátku nezměnily, prohlásil na tiskové konferenci americký ministr obrany Pete Hegseth. Jsou jimi zničení íránských zařízení na odpalování raket, obranného průmyslu a námořnictva. Washington chce podle šéfa Pentagonu rovněž zabránit tomu, aby Teherán mohl někdy získal jadernou zbraň. Hegseth také vyzval Američany, aby se modlili za americké vojáky.

Americká armáda je na dobré cestě k tomu, aby cíle Washingtonu splnila, prohlásil na stejné konferenci šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine. USA podle něj každý den podnikají údery hlouběji v íránském území.

Americký ministr obrany Pete Hegseth (19. března 2026)
Protest budhistických mnichů v Soulu proti válce v Íránu (17. března 2026)
21 fotografií

Americko-izraelské údery podle Hegsetha zasáhly 7000 íránských cílů, včetně vojenské infrastruktury země. „Nejde o pozvolné kroky. Jde o drtivou a přesně použitou sílu,“ prohlásil americký ministr. Útoky podle něj nejvíc poznamenaly schopnost Íránu vyrábět nové balistické střely a od začátku války ji snížily o 90 procent.

Caine zároveň připustil, že Írán má „určitou schopnost“ nadále útočit na americké a spojenecké cíle v regionu, včetně ropných zařízení. „Do tohoto boje vstoupili s velkým množstvím zbraní,“ řekl Caine s tím, že americké síly proto agresivně útočí na zařízení na odpalování raket.

Hegseth obvinil bývalého prezidenta Joea Bidena z vyčerpání amerických zbrojních zásob poskytováním vojenské pomoci Ukrajině poté, co ji v roce 2022 napadlo Rusko. Bidenova administrativa nicméně Kyjevu poskytla zejména pozemní výzbroj a vozidla, nikoli mnohem dražší zbraně, jako jsou rakety Tomahawk, jež Pentagon ve válce s Íránem hojně využívá, poznamenal deník The New York Times.

Šéf Pentagonu odmítl říct, kdy a jak válka skončí. Rozhodnutí je podle něj na americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Hegseth rovněž vyzval Američany, aby se modlili za americké vojáky „na kolenou s rodinou, ve školách, v kostelech, jménem Ježíše Krista“.

Na otázku novináře, jaké země nejvíce spolupracují s Washingtonem, šéf Pentagonu odpověděl, že Izrael.

„Od prvního dne je úžasným a schopným partnerem,“ dodal. Rovněž vyzdvihl země Perského zálivu. „Jsme hrdí na to, že je bráníme, že stojíme po jejich boku,“ řekl Hegseth a jmenoval Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt či Saúdskou Arábii.

Současná válka na Blízkém východě začala 28. února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

