Americká armáda je na dobré cestě k tomu, aby cíle Washingtonu splnila, prohlásil na stejné konferenci šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine. USA podle něj každý den podnikají údery hlouběji v íránském území.
Americko-izraelské údery podle Hegsetha zasáhly 7000 íránských cílů, včetně vojenské infrastruktury země. „Nejde o pozvolné kroky. Jde o drtivou a přesně použitou sílu,“ prohlásil americký ministr. Útoky podle něj nejvíc poznamenaly schopnost Íránu vyrábět nové balistické střely a od začátku války ji snížily o 90 procent.
Caine zároveň připustil, že Írán má „určitou schopnost“ nadále útočit na americké a spojenecké cíle v regionu, včetně ropných zařízení. „Do tohoto boje vstoupili s velkým množstvím zbraní,“ řekl Caine s tím, že americké síly proto agresivně útočí na zařízení na odpalování raket.
Hegseth obvinil bývalého prezidenta Joea Bidena z vyčerpání amerických zbrojních zásob poskytováním vojenské pomoci Ukrajině poté, co ji v roce 2022 napadlo Rusko. Bidenova administrativa nicméně Kyjevu poskytla zejména pozemní výzbroj a vozidla, nikoli mnohem dražší zbraně, jako jsou rakety Tomahawk, jež Pentagon ve válce s Íránem hojně využívá, poznamenal deník The New York Times.
Šéf Pentagonu odmítl říct, kdy a jak válka skončí. Rozhodnutí je podle něj na americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Hegseth rovněž vyzval Američany, aby se modlili za americké vojáky „na kolenou s rodinou, ve školách, v kostelech, jménem Ježíše Krista“.
Na otázku novináře, jaké země nejvíce spolupracují s Washingtonem, šéf Pentagonu odpověděl, že Izrael.
„Od prvního dne je úžasným a schopným partnerem,“ dodal. Rovněž vyzdvihl země Perského zálivu. „Jsme hrdí na to, že je bráníme, že stojíme po jejich boku,“ řekl Hegseth a jmenoval Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt či Saúdskou Arábii.
Současná válka na Blízkém východě začala 28. února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.