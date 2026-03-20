Íránský vůdce Chameneí v písemném projevu popřel útoky na Turecko a Omán

Podle tureckých oznámení z minulých týdnů zničily jednotky Severoatlantické aliance od začátku bojů 28. února už několik íránských raket, které vstoupily do vzdušného prostoru země. Vypouštění íránských raket Ankara ostře zkritizovala. Útokům čelil i Omán, který do začátku bojů zprostředkovával jednání mezi Íránem a Spojenými státy, uvedla agentura Reuters.
Írán v rámci své vojenské odvety útočí také na okolní státy, které mají na svém území americké základny. Podle Teheránu se jedná o legitimní obranu, jelikož základny Spojené státy využívají pro údery na Írán. Íránské jednotky však v uplynulých dnech začaly útočit také na energetickou infrastrukturu v regionu.
Jedná se mimo jiné o reakci na izraelský úder na těžební pole plynu Jižní Pars v Perském zálivu. Írán se také snaží blokovat námořní dopravu přes pro světové hospodářství klíčový Hormuzský průliv.
Chameneí zveřejnil svůj psaný projev ke svátku Nourúz. V textu mimo jiné chválil Íránce za budování „celostátní obranné fronty“ proti izraelským a americkým úderům. Izraelské a americké údery od konce února zabily řadu vrcholných představitelů Íránu včetně předchůdce a otce současného vůdce Alího Chameneího. Podle úřadů v zemi zahynulo přes 1300 lidí.