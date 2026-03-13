USA netuší, co je s Chameneím a jeho suitou. Dají 10 milionů dolarů za informace

  20:38
Americké ministerstvo zahraničí v pátek nabídlo odměnu deset milionů dolarů (přibližně 213 milionů korun) za informace týkající se deseti členů íránského vedení včetně nového nejvyššího duchovního vůdce země Modžtaby Chameneího. Kromě finanční odměny ministerstvo za informace slibuje i možnost přesídlení z Íránu.
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019) | foto: Profimedia.cz

Modžtaba Chameneí (v šedém) doprovází svého otce, nejvyššího íránského...
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby...
Ministerstvo výzvu zveřejnilo v rámci vládního programu Rewards for Justice (Odměny za spravedlnost).

Na seznamu lidí, o které má americká administrativa zájem, je kromě Chameneího mimo jiné tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání, Chameneího vojenský poradce Jahjá Rahím Safaví, ministr bezpečnosti Esmáíl Chatíb či ministr vnitra Eskandar Momení.

„Tito lidé velí různým složkám íránských revolučních gard, které plánují, organizují a provádějí teroristické útoky po celém světě,“ uvádí ministerstvo ve výzvě k poskytnutí informací.

Íránské revoluční gardy jsou hlavní oporou teokratického režimu v Teheránu a nejsou součástí íránské národní armády. Mají pozemní, vzdušné i námořní síly a podle odhadů přibližně 125 000 příslušníků.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, při nichž mimo jiné zabily i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího. V neděli zvolilo 88členné Shromáždění znalců novým vůdcem jeho 56letého syna Modžtabu.

