S Chameneím je nyní velmi obtížné komunikovat, přiznal íránský prezident

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  9:46aktualizováno  9:46
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Modžtaba Chameneí v prohlášení potvrdil snahu Íránu pokračovat v odporu vůči...

Modžtaba Chameneí v prohlášení potvrdil snahu Íránu pokračovat v odporu vůči USA a Izraeli. | foto: Reuters

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Komunikace s nejvyšším íránským vůdcem Modžtabou Chameneím je momentálně velmi obtížná, řekl íránský prezident Masúd Pezeškján. O osudu Chameneího mladšího, který v čele íránské teokracie nahradil svého otce zabitého izraelskými a americkými údery, se vedou spekulace. Od zvolení do nejvyšší funkce v zemi v březnu se neukázal na veřejnosti.

„Nyní je velmi obtížné s ním komunikovat, ovšem jeho přítomnost je v každém případě pro nás zdrojem velké síly,“ uvedl íránský prezident, aniž sdělil další podrobnosti o stavu Modžtaby Chameneího.

Chameneí je oficiálně nejvyšším představitelem v íránské státní soustavě. Íránská státní média od března opakovaně zveřejnila psané projevy a stanoviska, která přisoudila právě Modžtabovi Chameneímu.

Vůdce se ale na veřejnosti neukázal ani při červencových pietních obřadech za svého otce, které se s účastí stovek tisíc lidí staly mimo jiné demonstrací síly íránského režimu. Akcí se zúčastnili Chameneího sourozenci.

Média v uplynulých měsících opakovaně informovala o domněnkách tajných služeb o tom, v jakém stavu se nejvyšší íránský vůdce nachází. Podle různých zdrojů je možné, že Chameneího zranily izraelské či americké údery. Záhadou také zůstává, kde se klerik nachází.

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