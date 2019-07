‚Mohl to být kdokoliv z nás.‘ Trumpa kritizovalo více zahraničních diplomatů, odnesl to jen britský velvyslanec

LONDÝN/PRAHA Druhá vlna britských diplomatických depeší se dostala na veřejnost. Velvyslanec v USA Kim Darroch v nich opět kritizuje Donalda Trumpa. Ukazuje se však, že nebyl jediným kritikem amerického prezidenta v diplomatických sborech. Opovržení připouští i další diplomaté. Policie prý mezitím identifikovala zdroj úniku depeší.

Americký prezident Donald Trump opustil Íránskou jadernou dohodu, ze zlomyslnosti vůči svému předchůdci Baracku Obamovi, to byl akt ‚diplomatického vandalismu‘,“ napsal v neděli britský bulvární deník Mail on Sunday s odkazem na diplomatické depeše z britské ambasády v USA. Jejich autorem měl být opět dnes již bývalý velvyslanec v USA Kim Darroch.



„V podstatě se americká administrativa dopustila diplomatického vandalismu. Zdá se, že z ideologických a osobnostních důvodů – byla to Obamova dohoda,“ napsal v diplomatické depeši velvyslanec.

První vlna uniklých zpráv od britského ambasadora způsobila minulý týden pozdvižení na diplomatické scéně. Jelikož Darroch v depeších označil prezidenta Trumpa za „nestabilního“ a „neschopného“, Bílý dům oznámil, že přestává jakkoliv s britským diplomatickým sborem komunikovat. Za velvyslance se sice postavila dosluhující premiérka Theresa Mayová, ale to prezidenta Trumpa nezastavilo. Na Twitter následně napsal, že je dobře, že Británie bude mít brzy nového premiéra. Velvyslanec Darroch nakonec pod nátlakem pozornosti médií na svou funkci rezignoval.

Britský velvyslanec v USA Kim Darroch.

Příběh však nadále pokračuje. Další v neděli zveřejněné depeše například mimo kritiku odchodu od Íránské jaderné dohody velmi detailně popisují zmatek v Bílém domě poté, co prezident Trump oznámil, že opustí Íránskou dohodu a americká administrativa snažila až poté vytvořit plán postupu.

„Mohl to být kdokoliv z nás.“

Deník The New York Times minulý týden oslovil jiné velvyslance a členy diplomatických sborů ve Washingtonu s tím, jak vnímají události kolem Darrochova odchodu a všichni unisono přiznávají: „Psali jsme to samé.“

„Ano, všichni,“ uvedl pro newyorský deník bývalý francouzský velvyslanec Gérard Araud, který z pozice velvyslance v USA odešel letos na jaře. „Naštěstí jsem ale já věděl, že nic nezůstane tajemstvím a tak jsem (své depeše) poslal co nejtajnějším způsobem.“ Stejně jako Darroch i Araud psal na své ministerstvo zahraničí, že si prezident „neváží dlouhodobých spojenectví“. Podle bývalého francouzského ambasadora by ostatně bylo velice „zvláštní“, kdyby jakýkoliv velvyslanec psal domů, že „Bílý dům šlape jako dobře namazaný stroj.“

„Mohl to být prakticky kdokoliv z nás,“ uvedl pro médium pod podmínkou anonymity jeden z velvyslanců, který je stále ve své funkci.

Vyšetřování úniku

Zatímco velvyslanci v USA se začínají obávat případných úniků, Velká Británie řeší skandál naplno. Již krátce po zveřejnění obsahu diplomatických depeší začala policie únik vyšetřovat. Deník Sunday Times v neděli přišel s informací, že úřady již identifikovaly podezřelé osoby a vyloučily tak možnost, že by počítačový systém britské vlády byl napaden ze zahraničí.

„Myslí si, že vědí, kdo stojí za únikem stál,“ uvedl pro britský deník nejmenovaný zdroj. „V současnosti vyšetřovatelé sbírají další informace, aby případ úniku obstál před soudem. Byl to někdo, kdo měl přístup k historickým dokumentům. Vlezl do systému a vzal širokou škálu materiálu. Byl to celkem hrubý materiál.“

Kdo za únikem stojí, zatím jasné není. Na veřejnost se však dostávají zajímavé zprávy z pozadí. Například to, že novinářka Isabel Oakeshottová, která je autorkou článků o uniklých depeších v Mailu, v současnosti chodí s předsedou strany Brexit Party Richardem Ticem. A právě Tice je společně se svým šéfem Nigelem Faragem jedním z hlavních kandidátů na post velvyslance v USA.