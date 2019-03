Slovensko stojí na křižovatce. Volby jsou specifické, říká kandidátka na prezidentku Čaputová

BRATISLAVA První kolo prezidentských voleb na Slovensku v sobotu přesvědčivě vyhrála právnička Zuzana Čaputová, druhé kolo je na programu 30. března. „V jistém smyslu stojíme na křižovatce z hlediska ztráty nebo budování důvěry na straně veřejnosti,“ sdělila Čaputová Lidovým novinám.

LN Na co se zaměříte před rozhodujícím kolem voleb?

Budu určitě pokračovat ve svých cestách po Slovensku a chtít oslovit voliče, kteří zůstali bez kandidáta. Pokusím se je získat tématem spravedlnosti, protože věřím, že i oni budou chtít žít v zemi, která bude férová.

LN Budete teď víc na východním Slovensku, kde dokázali vaši hlavní protikandidáti zvítězit v několika okresech?

Nemáme kampaň zacílenou na jednotlivé regiony. Chceme se soustředit na celou zemi, samozřejmě včetně východního Slovenska.

LN Budete nějak reagovat na antisemitsky motivovanou kampaň, která se proti vám objevila?

Jsem v kontaktu s právníky, protože sama na to teď nemám kapacity to řešit. Teprve to vyhodnocujeme.

Zuzana Čaputová

LN Jsou letošní prezidentské volby podle vás něčím mimořádné?

Vnímám je specificky v souvislosti se silným voláním po změně po tragických událostech z loňského jara (vraždou investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky – pozn. red.) a velmi silnou odezvou veřejnosti v různých podobách. V jistém smyslu stojíme na křižovatce z hlediska ztráty nebo budování důvěry na straně veřejnosti. Žijeme ve velmi zajímavé době. Nejenom tyto volby, ale i blížící se eurovolby jsou velmi důležité.

LN Pokud byste byla zvolena, jaké by bylo vaše první rozhodnutí v úřadě?

Chci se ze všeho nejdřív sejít se zástupci politických stran a hovořit s nimi o tom, jak vnímám problémy naší současnosti a jaká řešení by byla možná. A samozřejmě, že moje první zahraniční cesta by vedla do České republiky.