Moldavská prezidentka vidí příležitost se vypořádat se separatisty v Podněstří

Prezidentka v moldavské televizi uvedla, že se takzvaná Podněsterská republika obávala, že bude Kremlem donucena se podílet na agresi.

Za hlavní problém na cestě k reintegraci Podněstří do Moldavska vidí Sanduová samozřejmě především v tom, že v enklávě jsou nadále přítomní ruští vojáci.

„Vidíme, jak zde ‚sluhové Kremlu‘ od rána do večera vyjadřují znepokojení nad mizející neutralitou Moldavska. Ale status moldavské neutrality porušuje pouze Ruská federace. Žádná jiná země neutralitu neporušuje,“ zdůraznila prezidentka.

Analytici Amerického institutu pro studium války uvádějí, že Kreml pravděpodobně doufá, že zabrání integraci Moldavska do Evropské unie. Ta loni v prosinci přitom už rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí z prosincového summitu přivítal. „Je to vítězství Ukrajiny. Je to vítězství pro celou Evropu. Je to vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje,“ napsal na sociální síti X. Sanduová rovněž ocenila rozhodnutí summitu EU, Moldavsko je podle ní odhodlané tvrdě pracovat.

Prezidentka očekává, že na jaře vypukne nové kolo ruské hybridní agrese proti své zemi. V tomto období totiž bude v Moldavsku probíhat prezidentská předvolební kampaň.

Před rokem prohlásil nový moldavský premiér Dorin Recean, že Podněstří by mělo být demilitarizováno. Moskva tehdy v reakci uvedla, že vztahy s Kišiněvem jsou extrémně napjaté a malá země vmáčknutá mezi Rumunsko a Ukrajinu by je neměla dál hrotit.

„Musíme dosáhnout jedné fundamentální věci: demilitarizace. Poté bude následovat všechno ostatní, velmi důležitá je ekonomická a sociální integrace našich občanů, kteří se tam nacházejí. Ale na prvním místě je demilitarizace,“ prohlásil Recean.

Převážně ruskojazyčné Podněstří se jednostranně odtrhlo od Moldavska v roce 1990. Moskva v regionu od té doby udržuje vojenský kontingent asi 1 500 mužů, který označuje za mírovou misi. Separatistický stát nikdo na světě oficiálně neuznává. Od začátku invaze na Ukrajinu se občas objevují obavy, že Rusko se pokusí Podněstří využít k otevření nové fronty na jihozápadě Ukrajiny.