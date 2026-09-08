Na moldavské území dopadl cizí dron a způsobil požár pole

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  22:08aktualizováno  22:08
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na severu Moldavska v úterý večer dopadl na pole dron, který způsobil požár. Při incidentu, který úřady vyšetřují, nebyl nikdo zraněn. Oznámilo to na facebooku moldavské ministerstvo obrany, které předtím opakovaně informovalo o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Šáhed.

Ten využívá Rusko ke vzdušným úderům na Ukrajinu, se kterou Moldavsko sousedí. Dron se podle Moldavska dostal i nad území Rumunska, členského státu NATO.

Moldavské ministerstvo obrany uvedlo, že dron odpoledne nejprve přeletěl od hranice s Ukrajinou na pomezí s Rumunskem, kde letěl směrem na obec Golaiešti. Později ministerstvo sdělilo, že dron se do Moldavska vrátil směrem od rumunského města Jasy a později zmizel z radaru.

Večer pak úřady obdržely hlášení o dopadu zřejmě dronu na pole u obce Mihaileni, kde se vzňala suchá vegetace.

Moldavský vzdušný prostor v minulosti opakovaně narušily drony a v polovině srpna také ruská střela s plochou dráhou letu. Zkušenosti s průnikem bojových dronů má i Rumunsko. Obě země sousedí s Ukrajinou, která se od února 2022 brání ruské invazi.

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