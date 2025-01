Vyvedeme Podněstří z impéria strachu, věří Kišiněv po zastavení ruského plynu

Účinným zvládáním energetické krize by Kišiněv mohl získat sympatie obyvatel separatistického regionu na levém břehu řeky Dněstr, aby je „osvobodil od impéria strachu a nejistoty“, ve kterém je drží vůdci separatistů v Tiraspolu a Moskva, prohlásil Serebrjan podle serveru point.md.

„Budeme pracovat nad upevněním těchto pozitivních nálad, jsme připraveni pomoci obyvatelstvu na levém břehu Dněstru vypořádat se s obtížnou situací, která může vzniknout v nejbližších týdnech a měsících,“ řekl vicepremiér. „K úvahám o geopolitických důsledcích je ještě daleko, ale je zjevné, že zvýšení závislosti Podněstří na Kišiněvu povede k přiblížení reintegrace,“ dodal.

Serebrjan upozornil, že i Podněstří by mohlo být zásobováno z alternativních zdrojů plynu, které si obstarává Moldavsko, ale problém tkví v tržní ceně tohoto plynu, kterou si obyvatelé levého břehu vzhledem k výši svých platů a penzí nemohou dovolit.

Plynová elektrárna v Podněstří, patřící ruské společnosti Inter RAO, přešla po přerušení dodávek plynu od Nového roku z plynu na uhlí a přerušila dodávky elektřiny do Moldavska, kterými dosud pokrývala 80 procent moldavské spotřeby. Moldavsko tak musí kupovat elektřinu v Rumunsku, kde je téměř třikrát dražší, poznamenala ruská agentura TASS.

Moldavští dodavatelé elektřiny, Premier Energy a FEE Nord 2, požádaly regulační úřad o souhlas se zvýšením cen na více než dvojnásobek, uvedl dnes moldavský server NewsMaker.

Moldavská společnost Energocom se kvůli pokrytí deficitu chystá nakupovat noční přebytky energie od ukrajinské společnosti Enerhoatom.

V Podněstří, kde žije přibližně 450 tisíc obyvatel, jsou od Nového roku přerušené dodávky tepla a teplé vody do domácností.

Podle vůdce neuznávané republiky Vadima Krasnoselského úřady také odpojily 130 škol a přibližně stejný počet úředních budov a školek. Zastavily se také výrobní provozy náročné na energii, činnost přerušily stovky firem.

Mezinárodně neuznané Podněstří leží na hranici s jihozápadní Ukrajinou. Od Moldavska se odtrhlo po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci.

Dodnes je v regionu rozmístěno asi 1500 ruských vojáků, které Moskva označuje za mírové jednotky. V Moldavsku je v současnosti prozápadní vláda, která usiluje o vstup do Evropské unie.

V současnosti může Gazprom vyvážet plyn do Evropy pouze přes Turecko, a to v množství 45–50 milionů metrů krychlových za den, zatímco přes Ukrajinu to bývalo v průměru 40 milionů, uvedla stanice BBC News.

Ještě větší ranou pro ruský export než uzavření ukrajinské trasy by podle analytiků bylo, kdyby se Evropa zřekla i zkapalněného plynu, jehož dodávky z Ruska do Evropy rostou. Tím by utrpěl nejen Gazprom, který se v důsledku Putinovy války poprvé ocitl ve ztrátě, ale i druhý ruský plynárenský obr Novatek, dodal portál.