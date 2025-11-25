V Moldavsku evakuovali kvůli pádu dronu vesnici, Rumunsko vyslalo stíhačky

Autor: ,
  10:43
Rumunsko ráno nasadilo do akce stíhací letouny poté, co jeho vzdušný narušila dvojice dronů u hranic s Ukrajinou. Narušení vzdušného prostoru dronem ráno oznámilo také sousední Moldavsko. Tamní policie evakuovala vesnici a její blízké okolí na severozápadě země poté, co tam bezpilotní letoun narazil do jednoho z domů.
Letoun F-16 rumunského letectva

Letoun F-16 rumunského letectva | foto: Profimedia.cz

Ruský dron Šáhed
Volodymyr Zelenskyj (21. listopadu 2025)
Dvě stíhačky typu Eurofighter německého vojenského letectva (21. března 2016)
Ruské drony dopadly na území Rumunska, tvrdili Ukrajinci.
6 fotografií

První dron překročil vzdušnou hranici Rumunska na jihovýchodě země v 5:28 SEČ. Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že v reakci na toto narušení vzdušného prostoru vyslalo do vzduchu dva německé letouny Eurofighter Typhoon.

Druhý vpád dronu do země byl zaznamenán asi o dvacet minut později, načež byly do vzduchu vyslány dvě rumunské stíhačky F-16. O narušení rumunského vzdušného prostoru ruským dronem informovalo také ukrajinské letectvo. Rumunsko muselo vyslat čtyři stíhačky kvůli podobnému narušení vzdušného prostoru ruskými drony již minulý týden.

Moldavské úřady evakuovaly obec Cuhurestii de Jos v okrese Floresti poté, co dron narazil v ranních hodinách do obytné budovy.

„Policejní pyrotechnická jednotka už míří na místo incidentu. Obyvatelé byli evakuováni a oblast byla policií okresu Floresti uzavřena,“ uvedly moldavské úřady, aniž by upřesnily počet evakuovaných osob.

Moldavští pohraničníci také oznámili, že nad moldavským vzdušným prostorem přeletěl ruský dron íránské výroby Šáhid, který se pohyboval směrem k rumunské hranici, a ihned o tom informovali sousední zemi.

K situaci se vyjádřil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na svém účtu na sociální síti X. V příspěvku zdůraznil, že narušení vzdušného prostoru těchto zemí jasně připomíná důležitost posílení obranných systémů a zvýšení sankčního tlaku na Rusko.

Cuhurestii de Jos

Cuhurestii de Jos

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.