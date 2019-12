Moldavsko se obrací k Rusku. Kvůli příslibům ekonomické stability

KIŠINĚV Rychlá změna vlády v režii proruského prezidenta a námluvy s Moskvou – to jsou události posledních dnů v zemi na periferii Evropy.

„Pokud by to mělo přinést otevření bran do Ruska, bylo by to skvělé,“ říká Vlad, farmář z jihu Moldavska. Živí ho vinná réva, kukuřice a stádo ovcí, jenže ani jedné z komodit se letos úplně nedařilo. „Zisky nestačí ani na postřiky proti škůdcům,“ říká Vlad a netají se sympatiemi k Velkému bratrovi na východě a jeho nenasytným trhům, které ale kvůli prozápadnímu kurzu vlády v Kišiněvě zůstávají nedostupné. Teď by se to mohlo změnit, když se po pádu kabinetu chopili moci socialisté a nabírají kurz k Moskvě.

Čtyřmilionové Moldavsko je podle řady statistik nejchudší na evropském kontinentu co do HDP na obyvatele. Zemi živí zemědělství a výdělky obyvatel pracujících za hranicemi. Specifický problém představuje separatistické Podněstří, jež si de facto vládne samo a orientuje se na Rusko.

Moldavsko jako takové ale má blíže spíše k Rumunsku, součástí sovětského impéria se stalo až po druhé světové válce a komunismus tu nikdy nezakořenil. V minulých letech mělo Moldavsko prozápadní vládu, která se ale nechala unést obrovskou korupcí.

Za této situace se nedávno zformovalo silné protikorupční hnutí – blok ACUM v čele s Maiou Sanduovou. Letos v únoru se mu podařilo dostat do parlamentu a zformovat vládu spolu se socialisty (PSRM) proti vítězné Demokratické straně (PDM) kontroverzního oligarchy a expremiéra Vladimira Plahotniuka (dnes je na útěku).

Sanduová postavila svůj kabinet na boji proti korupci, po pouhých pěti měsících jí ale zlomila vaz snaha převzít kontrolu nad jmenováním a odvoláváním generálního prokurátora. Ukázalo se, že v socialistech má chabé spojence – ti se v rámci akce řízené proruským prezidentem Igorem Dodonem spojili s demokraty a v polovině listopadu vládu v parlamentu shodili.

Zatímco za normálních okolností by měly následovat předčasné volby, tady proběhl hladký přechod od jedné moci ke druhé. Prakticky obratem byla hotová nová menšinová vláda socialistů v čele s ekonomem Ionem Chicuem, již ale fakticky ovládají prezidentovi poradci. A už za dva dny dostala v parlamentu díky demokratům důvěru. Následovalo první společné zasedání kabinetu i s prezidentem, kde vláda zvýšila sociální dávky a důchody a šesti stům penzistů nadělila k Novému roku v přepočtu bezmála tisícikorunový bonus. První premiérská cesta pak vedla do Moskvy, kde jeho delegace jednala s premiérem Dmitrijem Medveděvem.

„Měli jsme s Ruskem komunikační deficit, žádné kontakty na úrovni vlád a tím trpěli naši občané i ekonomika,“ prohlásil Chicu. V Moskvě dojednal slevu na plyn (Moldavsko bude platit 172 dolarů za tisíc krychlových metrů, zatímco Ukrajina platí přes 200 dolarů a Evropa v průměru 245 dolarů) a „začátek procesu, který v konečném důsledku povede k úplné liberalizaci trhu s Ruskou federací“, dodal předseda vlády.

„Co bude? Počkejme si. Každopádně to neustálé střídání vlád ničemu neprospívá,“ říká Galina, ministerská úřednice z Kišiněva, v narážce na to, že Chicuova vláda je za necelá tři desetiletí existence nezávislého Moldavska už devatenáctá. I její působnost je omezená do prezidentských voleb na podzim příštího roku, kdy všechno může být zase úplně jinak.