Moldavsko směřuje do EU. Problémem jsou separatisté v Podněstří, podle experta volit v referendu nebudou

V Moldavsku, republice vklíněné mezi Rumunsko a Ukrajinu, se rozhodli hrát vabank. V zemi odstartovala kampaň před prezidentskými volbami, které doprovází referendum o vstupu do Evropské unie. Obě politické události se uskuteční 20. října.

Sociologické průzkumy zatím srší optimismem. Současná prezidentka Maia Sanduová, jež prudce otočila směřování republiky směrem na Západ, by mohla obhájit svůj post. Podle aktuálního průzkumu moldavského Institute for European Policies and Reforms (IPRE) by ji preferovala bezmála třetina respondentů. Na druhém místě by se teoreticky umístil její předchůdce reprezentující prorusky orientovanou socialistickou stranu Igor Dodon.