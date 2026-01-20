Moldavsko opouští ruské Společenství nezávislých států. Kremlu je to líto

Autor: ,
  12:37aktualizováno  12:37
Moldavsko zahájilo proces vystoupení z Ruskem vedeného Společenství nezávislých států (SNS), které sdružuje většinu postsovětských zemí. Oznámil to moldavský ministr zahraničí Mihai Popşoi. Moskva kroku Kišiněva lituje, zemi varovala před „pohlcením“ ze strany Evropské unie.
Moldavský ministr zahraničí Mihai Popşoi (22. prosince 2025)

Moldavský ministr zahraničí Mihai Popşoi (22. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Moldavská prezidentka Maia Sanduová během parlamentních voleb v Kišiněvě (28....
Tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov během příprav na výroční konferenci...
Proevropská demonstrace v Kišiněvě (29. září 2025)
Sergej Lavrov (20. ledna 2026)
15 fotografií

Moldavsko – jeden z nejchudších států Evropy mezi Ukrajinou a Rumunskem – se přestalo účastnit všech aktivit SNS už v roce 2023. „Dovolte mi jen říci, že jsme v procesu potvrzení vypovězení tří dohod se SNS,“ řekl v pondělí Popşoi stanici Radio Moldova s odkazem na dohody, které daly v roce 1991 vzniknout této organizaci.

„Vypovězení těchto tří dohod bude znamenat, že budeme moci říci, že z právního hlediska už nejsme členem. Fakticky jsme naši účast pozastavili, ale de iure tam stále jsme,“ dodal.

Proevropská prezidentka Maia Sanduová, která stojí v čele snah o vstup Moldavska do Evropské unie do konce tohoto desetiletí, odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu a viní Kreml, že se snaží svrhnout její vládu. Sanduová byla v roce 2024 zvolena na druhé funkční období a loni si její Strana akce a solidarity udržela většinu v parlamentních volbách.

Během posledních 150 let bylo Moldavsko součástí carského Ruska, Velkého Rumunska i Sovětského svazu. V posledních třiceti letech byly vlády v Kišiněvě někdy nakloněny Rusku, jindy naopak proti úzkým vztahům s Moskvou.

Sanduová minulý týden řekla, že pokud by se nyní konalo referendum o znovusjednocení s Rumunskem, hlasovala by pro. Bylo to poprvé, kdy se nějaký moldavský lídr k takovému postoji přihlásil.

Šéf proruské opoziční Socialistické strany a bývalý prezident Igor Dodon označil rozhodnutí vystoupit ze SNS za „nepřijatelné“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak řekl, že rozhodnutí Moldavska opustit SNS nebylo nečekané s ohledem na skutečnost, že moldavští zástupci se fungování organizace už delší dobu neúčastní. Moldavsko podle něj směřuje k odmítání jakýchkoliv vztahů s Ruskem, což Kreml vnímá s lítostí.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v úterý poznamenal, že Moldavsko svým směřováním k „pohlcení“ Evropskou unií i úvahami uspořádat referendum o sjednocení s Rumunskem ničí svou státnost.

SNS nyní tvoří devět z patnácti bývalých republik Sovětského svazu. Kromě Moldavska a Ruska jsou to Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Z organizace vystoupila Gruzie po válce s Ruskem v roce 2008 a také Ukrajina po proevropské revoluci na Majdanu v 2014.

Pobaltské státy Estonsko, Lotyšsko a Litva do SNS nikdy nevstoupily a od počátku směřovaly k integraci do Evropské unie a NATO. Turkmenistán není formálně členem SNS, ale má status přidruženého člena.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.