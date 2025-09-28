Moldavsko pod tlakem ruských dezinformací. Volí se nový parlament

Parlamentní volby v Moldavsku jsou v plném proudu. Podle ústřední volební komise dopoledne odevzdalo svůj hlas více než 400 tisíc lidí, což je asi 14 procent oprávněných voličů. Byla mezi nimi i prozápadní prezidentka Maia Sanduová. Volební místnosti se zavřou ve 20:00 SELČ.
Volby v Moldavsku jsou v plném proudu. (28. září 2025) | foto: Reuters

Hlasování je vnímáno jako volba mezi integrací země do Evropské unie a návratem do sféry vlivu Moskvy.

V nedělních volbách bude zvolený nový 101členný parlament. Poté moldavská prezidentka jmenuje premiéra, obvykle z vítězné strany nebo bloku, který se pokusí sestavit novou vládu. Navrhovanou vládu pak musí schválit parlament.

Podle většiny průzkumů má prezidentčina proevropská Strana akce a solidarita (PAS) těsný náskok před největším soupeřem, proruským Vlasteneckým blokem komunistických a socialistických stran, který vede bývalý proruský prezident a šéf socialistů Igor Dodon. Analytici očekávají těsný výsledek a prezidentčině straně PAS hrozí, že ztratí dosavadní většinu v parlamentu. V parlamentních volbách v roce 2021 byla volební účast něco přes 48 procent.

Očekává se, že důležitou roli ve volbách bude mít velká moldavská diaspora. Loni, v druhém kole prezidentských voleb, které bylo rovněž vnímáno jako vola mezi Východem a Západem, odevzdalo hlasy v zahraničí rekordních 327 tisíc voličů. Z nich 82 procent podpořilo Sanduovou, což jí nakonec zajistilo znovuzvolení.

Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

Strany placené z Ruska?

Kvůli podezření z nelegálního financování vyloučila z voleb moldavská volební komise proruské strany Velké Moldavsko (Moldova Mare) a Srdce Moldavska. Komise oznámila, že strany vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívaly nelegální financování a zahraniční prostředky.

Stranu Velké Moldavsko komise vyškrtla na základě pátečního rozhodnutí, které zveřejnila v sobotu. Srdce Moldavska o účast ve volbách přišlo už v minulém týdnu. Strana je součástí proruského vlasteneckého bloku.

Vyloučení obou stran přichází v době, kdy v Moldavsku panují obavy, že se Rusko snaží zasahovat do voleb, a také z toho, jaký dopad mohou mít volby na moldavské směřování k členství v Evropské unii. Rusko dlouhodobě tvrdí, že se do vnitřních záležitostí jiných zemí nijak nevměšuje.

