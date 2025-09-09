„Chtějí nás dobýt přes volební urny.“ Prezidentka Moldavska viní Rusko z hybridní války

  17:01aktualizováno  17:01
Rusko vede hybridní válku proti Moldavsku, které tento měsíc čekají důležité parlamentní volby. V úterý to v projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku prohlásila moldavská prezidentka Maia Sanduová. Nadcházející volby podle ní rozhodnou, zda se její země stane stabilní demokracií, nebo ji ruské destabilizační snahy odvrátí od Evropy a od budoucího členství v Evropské unii. Moskva to opakovaně popírá.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová (24. července 2025)

Moldavská prezidentka Maia Sanduová (24. července 2025) | foto: Reuters

„Cíl Kremlu je jasný: dobýt Moldavsko přes volební urny, využít je proti Ukrajině a změnit nás v odrazový můstek k hybridním útokům proti Evropské unii,“ tvrdí Sanduová. „Pokud naše demokracie nemůže být ochráněna, pak není v bezpečí žádná demokracie v Evropě,“ zdůraznila.

Prezidentka evropským zákonodárcům řekla, že její země před volbami svádí boj s časem, kdy čelí dosud nevídanému rozsahu neomezené hybridní války, která zahrnuje dezinformace, kupčení s hlasy či nezákonné financování stran.

Moldavsko čekají 28. září parlamentní volby, které Sanduová označila za nejdůležitější v historii Moldavska. Vládnoucí většina chce v hlasování pojistit proevropské směřování země. Podle průzkumu z poloviny července má k vítězství v parlamentních volbách nakročeno proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Sanduové, která loni v listopadu vyhrála podruhé prezidentské volby.

Agentura Reuters uvedla, že se očekává tvrdý souboj mezi PAS a proruským blokem komunistických a socialistických stran.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu lidí, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od začátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na začátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

