Volby v Moldavsku byly podvodné a zmanipulované, soptí Lavrov

Ve volbách v zemi se 2,5 milionu obyvatel zvítězila Sanduové proevropská strana PAS s 50,2 procenta hlasů. Proruský Vlastenecký blok skončil s odstupem druhý, přízeň mu vyjádřilo asi 24,2 procenta voličů. Proevropský tábor zvítězil mnohem výrazněji, než naznačovaly předvolební průzkumy.
Sanduová a moldavský prozápadní kabinet opakovaně Moskvu obviňovaly z vměšování do vnitřních záležitostí země, dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a ze zasahování do voleb. Úřady v Kišiněvě před volbami z hlasování vyloučily proruskou stranu Velké Moldavsko pro podezření z nelegálního financování a uskupení Srdce Moldavska, které bylo součástí proruského vlasteneckého bloku.
„Maia Sanduová se už dávno stala jedním z hlasatelů protiruské rétoriky. Volby – podvodné. Já se dokonce divím, jak lze tak otevřeně manipulovat s hlasy voličů,“ řekl Lavrov, aniž by své tvrzení podpořil jakýmikoliv důkazy o volebních manipulacích.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že volby v Moldavsku zatím nebude hodnotit. Obvinil také úřady v Kišiněvě, že Moldavanům v Rusku bránily se voleb účastnit, protože pro ně byly otevřeny pouze dvě volební místnosti.
Moldavsko patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.