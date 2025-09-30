Volby v Moldavsku byly podvodné a zmanipulované, soptí Lavrov

  13:27
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil nedělní parlamentní volby v Moldavsku, v nichž jasně zvítězila proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové, za podvodné a zmanipulované. Sanduovou obvinil z protiruské rétoriky.

Ve volbách v zemi se 2,5 milionu obyvatel zvítězila Sanduové proevropská strana PAS s 50,2 procenta hlasů. Proruský Vlastenecký blok skončil s odstupem druhý, přízeň mu vyjádřilo asi 24,2 procenta voličů. Proevropský tábor zvítězil mnohem výrazněji, než naznačovaly předvolební průzkumy.

Sergej Lavrov (30. září 2025)
Příznivec proevropské strany PAS reaguje na výsledku evropských voleb. (28. září 2025)
Moldavská prezidentka Maia Sanduová během parlamentních voleb v Kišiněvě (28. září 2025)
Bývalý moldavský prezident a šéf proruských socialistů Igor Dodon mluví ke svým přívržencům. Na jeho vystoupení dohlíží policie. (28. září 2025)
Sanduová a moldavský prozápadní kabinet opakovaně Moskvu obviňovaly z vměšování do vnitřních záležitostí země, dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a ze zasahování do voleb. Úřady v Kišiněvě před volbami z hlasování vyloučily proruskou stranu Velké Moldavsko pro podezření z nelegálního financování a uskupení Srdce Moldavska, které bylo součástí proruského vlasteneckého bloku.

„Maia Sanduová se už dávno stala jedním z hlasatelů protiruské rétoriky. Volby – podvodné. Já se dokonce divím, jak lze tak otevřeně manipulovat s hlasy voličů,“ řekl Lavrov, aniž by své tvrzení podpořil jakýmikoliv důkazy o volebních manipulacích.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že volby v Moldavsku zatím nebude hodnotit. Obvinil také úřady v Kišiněvě, že Moldavanům v Rusku bránily se voleb účastnit, protože pro ně byly otevřeny pouze dvě volební místnosti.

Moldavsko patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

