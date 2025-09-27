Placené z Ruska? Moldavská komise z voleb vyškrtla dvě politické strany

Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruské strany Velké Moldavsko (Moldova Mare) a Srdce Moldavska kvůli podezření z nelegálního financování. Volební komise oznámila, že strany vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívaly nelegální financování a zahraniční prostředky.
Leninova socha v Kišiněvu (1. listopadu 2024)

Leninova socha v Kišiněvu (1. listopadu 2024) | foto: Vadim GhirdaAP

Šéfka zakázané proruské strany Velké Moldavsko Victoria Furtunaová. (13. října...
Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025)
Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025)
Předvolební kampaň v Moldavsku (září 2025)
Stranu Velké Moldavsko komise vyškrtla na základě pátečního rozhodnutí, které zveřejnila v sobotu. Srdce Moldavska o účast ve volbách přišlo už v minulém týdnu. Strana je součástí proruského vlasteneckého bloku.

Vyloučení obou stran přichází v době, kdy v Moldavsku panují obavy, že se Rusko snaží zasahovat do voleb, a také z toho, jaký dopad mohou mít volby na moldavské směřování k členství v Evropské unii. Rusko dlouhodobě tvrdí, že se do vnitřních záležitostí jiných zemí nijak nevměšuje.

Volební komise v pátečním rozhodnutí dodala, že strana Velké Moldavsko je mimo jiné podezřelá z uplácení voličů s cílem ovlivnit výsledky voleb. Šéfka strany Victoria Furtunaová rozhodnutí označila za zaujaté a uvedla, že se strana proti němu odvolá.

Volební komise zároveň zjistila, že Velké Moldavsko využívalo neohlášené finanční zdroje. Strana je také podezřelá z toho, že poskytovala voličům peníze ve snaze ovlivnit výsledky voleb. Úředníci podezřívají Velké Moldavsko i z toho, že působilo jako nástupce už dříve zakázané strany vedené uprchlým proruským obchodním magnátem Ilanem Šorem.

Nedělní parlamentní volby jsou považovány za zlomové pro Moldavsko, bývalou sovětskou republiku a kandidáta na členství v Evropské unii. Vládnoucí proevropská Strana akce a solidarity (PAS) vedená prezidentkou Maiou Sanduovou má od roku 2021 parlamentní většinu. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že by o ni mohla přijít.

Opoziční strany se snaží získat voliče, kteří jsou znepokojeni vysokými životními náklady, rostoucí chudobou a stagnující ekonomikou. Analytici se domnívají, že nutnost vládnout v koalici by mohla zkomplikovat snahu PAS o vstup Moldavska do EU do roku 2030.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

