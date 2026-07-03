Bombu na oligarchu v Monaku nastražila žena v přestrojení za muže. Hledají Ukrajinku

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  13:32
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Mezinárodní policejní organizace Interpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské. Žena je podezřelá z bombového útoku, při kterém byl v pondělí zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev a další dva lidé. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.

Berezovská byla podle zástupce monackého prokurátora Morgana Raymonda v přestrojení za muže. Podle dalších informací monackých úřadů Berezovská žije v Německu a vzhledem ke složitosti, jakým bylo výbušné zařízení vyrobeno, policie pátrá ještě po případných komplicích.

Snímek zachycuje Ukrajinku Anastasiji Berezovskou, kterou úřady podezírají ze spojitosti s výbuchem v Monaku. (3. července 2026)
Podnikatel Vadym Jermolajev
Anna Nasobinová, partnerka ukrajinského podnikatele Vadyma Jermolajeva.
Při výbuchu v Monaku byl zraněn ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev. (30. června 2026)
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„Žena z Monaka zmizela přes Francii a Itálii,“ dodal Raymond. Generální prokurátor Stéphane Thibault ocenil práci policie i „účinnou mezinárodní spolupráci“ orgánů činných v trestném řízení, díky níž se podle něj podařilo podezřelou identifikovat „v mimořádně krátké době“.

Výbuch vážně zranil Jermolajeva a jeho partnerku, lehčí zranění utrpěl také jejich třináctiletý syn. Zatímco oligarcha už není v přímém ohrožení života, stav jeho zraněné přítelkyně, šestačtyřicetileté Anny Nasobinové, je stále vážný. Podle deníku Le Figaro jí lékaři museli amputovat obě nohy.

Jermolajev, který čelí ukrajinským sankcím kvůli svým obchodům na Ruskem okupovaném Krymu, se podle stanice CNN vzdal v roce 2019 ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. V minulosti v rozhovoru s ukrajinskými médii tvrdil, že žádné obchodní vazby na Krymu nemá.

Média po útoku spekulovala, že výbuch by mohl mít ruskou i ukrajinskou stopu, vyloučeno není ani vyřizování účtů mezi konkurenty. Jako jeden z motivů se objevil také odkaz na podvodné telefonáty.

Stanice CNN také uvedla, že Jermolajevův syn Artur je známou postavou ukrajinské kriminální scény. Kvůli podvodům za 100 milionů eur byl Artur Jermolajev zadržen na Kypru a následně vydán do Estonska. Zde se přiznal, že jen v této pobaltské zemi připravil lidi v podvodech s investicemi o 5,4 milionu eur.

Soud v Estonsku ho poslal na pět let do vězení, ale díky následné dohodě se po čtyřech měsících dostal na svobodu, zaplatil pokutu 8,5 milionu eur a byl vyhoštěn do Izraele.

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