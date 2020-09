Morawiecki označil Rusko kvůli Navalnému za nepřátelský režim. Moskva účast na otravě popírá

„Gruzie 2008. Krym a Donbas od roku 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlín 2019. Navalnyj 2020. Kolik důrazných upozornění potřebujeme, abychom si konečně uvědomili, že máme co dělat s nepřátelským režimem?“ napsal Morawiecki na twitteru.



„Dialog, partnerství, kompromis - to jsou pro ně cizí slova. Je čas vyvodit z toho závěry,“ dodal předseda polské vlády. Ve svém tweetu Rusko konkrétně nejmenoval, ale zmínil se o událostech, v nichž je Moskva obviňována z účasti.

Georgia 2008. Crimea & Donbas since 2014. MH17. Salisbury 2018. Berlin 2019. Navalny 2020. How many wake-up calls do we need to finally realize that we are dealing with a hostile regime? Dialogue, partnership, compromise - these are alien words to them. Time to draw conclusions.