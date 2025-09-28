V mormonském kostele na severu USA útočil střelec, policie ho zneškodnila

Několik lidí v neděli postřelil útočník v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan. Střelec byl podle policie zneškodněn a veřejnosti další nebezpečí nehrozí.
Několik lidí postřelil útočník v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan. (28. září 2025) | foto: X: Public Exposer

Kostel hoří a na místě zasahuje řada hasičů i záchranářů.

Důvod útoku na kostel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zatím není známý.

Grand Blanc je město se zhruba 7700 obyvateli, které leží přibližně 80 kilometrů severozápadně od Detroitu.

