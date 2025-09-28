Kostel hoří a na místě zasahuje řada hasičů i záchranářů.
Důvod útoku na kostel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zatím není známý.
Grand Blanc je město se zhruba 7700 obyvateli, které leží přibližně 80 kilometrů severozápadně od Detroitu.
