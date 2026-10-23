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Hrozba útoku nad Moskvou. Všechna letiště přerušila provoz, jedno evakuovali

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  16:58aktualizováno  16:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
46 fotografií
Všechna čtyři moskevská letiště v pátek z bezpečnostních důvodů dočasně zastavila přílety i odlety. Letiště Šeremeťjevo na severu metropole bylo kvůli hrozbě dronového útoku také evakuováno, cestující se ale už vracejí. Podle ruské agentury TASS byly více než dvě desítky spojů na toto moskevské letiště přesměrovány do jiných měst.

Letiště Šeremeťjevo doporučilo cestujícím při evakuaci zachovat klid, nepřibližovat se k oknům, zdržovat se v uzavřených prostorách terminálů a postupovat dle pokynů personálu. Pracovníci letiště mimo jiné pasažérům asistovali při evakuaci z letadel.

Podle dat portálu Flightradar se nad územím Moskvy v 15:30 SELČ ve vzduchu nepohybovalo žádné letadlo. Některé lety byly přesměrovány například na letiště do Petrohradu, Minsku nebo Baku.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a v poslední době zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Moskva útoky na ukrajinské vnitrozemí podniká denně. Provoz moskevských letišť byl kvůli vzdušné hrozbě narušen i v minulosti.

Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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