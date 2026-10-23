Letiště Šeremeťjevo doporučilo cestujícím při evakuaci zachovat klid, nepřibližovat se k oknům, zdržovat se v uzavřených prostorách terminálů a postupovat dle pokynů personálu. Pracovníci letiště mimo jiné pasažérům asistovali při evakuaci z letadel.
Podle dat portálu Flightradar se nad územím Moskvy v 15:30 SELČ ve vzduchu nepohybovalo žádné letadlo. Některé lety byly přesměrovány například na letiště do Petrohradu, Minsku nebo Baku.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a v poslední době zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Moskva útoky na ukrajinské vnitrozemí podniká denně. Provoz moskevských letišť byl kvůli vzdušné hrozbě narušen i v minulosti.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.