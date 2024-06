Omezit pohyb ruských diplomatů v EU? Českého návrhu se některé státy lekly

Lipavský se ale podle svých slov nevzdává a bude se snažit návrh dál prosazovat.

„Jednáme bilaterálně s celou řadou zemí, poslal jsem dopis vysokému představiteli (Josepu Borrellovi), který spolupodepsali další představitelé členských zemí jako Dánsko, Nizozemsko, všechny tři pobaltské země a také Polsko a Rumunsko,“ řekl českým novinářům Lipavský. „Nevzdávám to, pokračuji dál, přemýšlím a hledám, jak dosáhnout kýženého cíle,“ dodal.

Česko již několik měsíců prosazuje, aby EU omezila pohyb ruských diplomatů v schengenském prostoru. Podle ministra Lipavského se celá řada špionážních aktivit odehrává pod diplomatickým krytím, což je „veřejně známým faktem“.

Česko proto požaduje, aby ruští diplomaté dostávali víza a povolení k pobytu, která umožní pohyb pouze v rámci hostitelské země, a nikoli po celém schengenu. Zároveň chce, aby EU přijímala pouze biometrické pasy, které je obtížnější padělat či propojit s falešnou identitou.

Některé země, například Německo, Rakousko, Maďarsko či Itálie ale mají s tímto opatřením problém, zejména se obávají recipročních kroků ze strany Moskvy.

„Já to dělám s ohledem na bezpečnost Česka, dělám to kvůli tomu, abychom měli bezpečnější Evropu, abychom komplikovali ruské straně práci jejích tajných služeb, ta motivace je jasná,“ uvedl dnes český ministr s tím, že je třeba najít takové řešení, které by se podařilo prosadit.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov si vůči Západu málokdy bere servítky. V dubnu například uvedl, že Spojené státy a NATO jsou posedlé strategickou porážkou Ruska: