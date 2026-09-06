Obvinění Západu z útoku v Lipsku jsou v podstatě začátkem války, řekl Lavrov

Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou.
„Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron, ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné války,“ řekl Lavrov v rozhovoru s ruskými médii.
Německo v reakci na letištní incident rozhodlo mimo jiné o uzavření ruského generálního konzulátu v Bonnu a vypovězení smlouvy kulturnímu institutu Ruský dům v Berlíně. Podle kritiků totiž dlouho nesloužil umělcům, ale špionům.
Lavrov v rozhovoru na tyto kroky reagoval. „Pamatuji si, že před začátkem druhé světové války, nebo spíše velké vlastenecké války, Němci rovněž zavírali své diplomatické mise,“ prohlásil šéf ruské diplomacie. Lavrov už dříve oznámil, že Moskva na opatření Berlína hodlá odpovědět uzavřením Goetheho institutů v Rusku.
Německé úřady útok v Lipsku označují za součást ruských hybridních operací. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány.
„Chtějí znovu válku“
„Myslím, že není moc co vysvětlovat, že tato hra je absolutně nepřijatelná. Chtějí znovu válku,“ komentoval Lavrov pro agenturu TASS.
„Všechna ta prohlášení (německého kancléře Friedricha) Merze o tom, že se z Německa opět stane přední vojenská mocnost v Evropě, se uvádějí do praxe. V podstatě nám vyhlašuje válku. A vůbec se nepoučil z dějin. Ukazuje se, že tyto metastázy nacismu začínají prorážet. To je nebezpečný jev. Myslím, že ruské vedení z toho vyvodí příslušné závěry,“ pokračoval Lavrov.
Ruský ministr zahraničí rovněž prohlásil, že nemá velké pochybnosti o tom, že řada západních politiků, kteří se osudem ocitli na „povrchu evropské politiky“, bude v určitém okamžiku „smyta“.
„Nemohu se ponořovat do vnitřního fungování těchto politických osobností, které se osudem ocitly na povrchu evropské politiky. Ale upřímně nepochybuji o tom, že v určitém okamžiku, doufejme ne příliš vzdáleném, budou smyti z tohoto vrcholu evropské politiky a že evropské národy nakonec učiní správnou volbu. Kdy se tak stane, je jiná věc, ale myslím, že to nebude trvat příliš dlouho,“ poznamenal Lavrov.