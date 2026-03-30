Moskva obvinila britského diplomata ze špionáže. Z Ruska ho vyhostila

  10:05aktualizováno  10:05
Moskva vyhošťuje druhého tajemníka britského velvyslanectví, ruská tajná služba FSB ho viní ze špionáže. Informovala o tom v pondělí ruská státní tisková agentura TASS. Diplomat se podle FSB pokoušel získat citlivé informace. Londýn se zatím k oznámení Moskvy nevyjádřil.

Ředitel ruské FSB Alexander Bortnikov poslouchá prezidenta Vladimira Putina, který pronáší projev na výročním zasedání Rady Federální bezpečnostní služby. (27. února 2025) | foto: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

„Bylo spolehlivě zjištěno, že do Moskvy vyslaný druhý tajemník Janse Van Rensburg Albertus Gerardus, narozený 1. 6. 1996, při získávání povolení ke vstupu do naší země úmyslně uvedl nepravdivé údaje,“ uvedla tajná služba. „FSB zároveň odhalila u uvedeného diplomata známky zpravodajské a podvratné činnosti,“ dodala.

FSB dále tvrdí, že Gerardus se během neoficiálních setkání s ruskými odborníky na ekonomiku pokoušel získávat citlivé informace. Ruské ministerstvo zahraničí proto britskému diplomatovi podle TASS odebralo akreditaci a ten musí do dvou týdnů opustit Rusko.

Vyhoštění se odehrává v době silného napětí mezi Moskvou a Západem kvůli ruské válce proti Ukrajině. Moskva v lednu oznámila vyhoštění britského diplomata, o kterém tvrdila, že ho kontrarozvědka odhalila jako pracovníka britské zpravodajské služby. Londýn tehdy ruské obvinění odmítl a recipročně vyhostil ruského diplomata.

