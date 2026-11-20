Kvůli ruskému útoku si předvolaly ruské velvyslance také Rakousko s Nizozemskem. Ruská armáda v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání.
„Karen Malajan připomněl opakovaná varování včetně veřejných prohlášení ruského ministerstva zahraničí z května a října 2026, které cizí občany a diplomaty v Kyjevě vyzývalo k opuštění města,“ citoval TASS vyjádření ruského zastoupení při EU.
Malajan také evropským diplomatům sdělil, že Rusko s ohledem na teroristické činy ukrajinských ozbrojených sil vůči ruským civilistům včetně nedávného útoku na Krymský most pokračuje v systematických úderech na ukrajinské cíle spojené s armádou a vojenským využitím.
Za nepřijatelné pak Malajan označil jakákoli obvinění Ruska z úmyslného ohrožování či poškozování zahraničních diplomatických misí na Ukrajině.
Velvyslanectví Rakouska a Nizozemska utrpěly škody ve čtvrtek večer během ruských útoků. Nikdo z pracovníků ambasád nebyl zraněn. Již v úterý byla při jiném ruském útoku poškozena budova rakouského honorárního konzulátu v Dnipru. Ani tehdy nebyl nikdo zraněn.
V prosinci 2024 ruský útok poškodil budovu s velvyslanectvími Albánie, Argentiny, Černé Hory, Palestiny, Portugalska a Severní Makedonie a také s Českým centrem. Žádný diplomat nebyl zraněn.