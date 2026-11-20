„Prezident Vladimir Putin v Číně poukázal na naše rozhodnutí pozvat do Moskvy představitele takzvané evropské trojky. Je to z kroků, které by měly přijít v nejbližší době, ten, o kterém se uvažuje a který se připravuje,“ řekl Rjabkov.
Zároveň dodal, že pro Rusko je při jednáních se zástupci EU a NATO nejdůležitější bezpečnost pro všechny. „Nemůžete posilovat svoji bezpečnost na úkor bezpečnosti druhých,“ uvedl diplomat.
Podle něj je nepřijatelné, aby měla Ukrajina, proti které Moskva vede válku, byť jen neúplné členství v NATO. Moskva také nevidí velký rozdíl mezi Aliancí a Evropskou unií. V minulosti přitom ruští představitelé naznačovali, že proti sbližování Kyjeva s EU výhrady nemají.
Ukrajina se ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní letecké útoky po celé zemi, brání od února 2022. Na začátku listopadu se v Abú Zabí uskutečnila trojstranná mírová jednání mezi Ukrajinou, USA a Ruskem, která byla první od letošního února. Zástupci Evropy se hlavních rozhovorů nezúčastnili, jednali však s představiteli USA a Ukrajiny.
Ukrajina požádala o vstup do NATO v září 2022, několik měsíců po zahájení ruské invaze. Kyjev považuje členství za nejspolehlivější bezpečnostní záruku, jeho přijetí ale nemá podporu všech 32 členských zemí Aliance. Americký prezident Donald Trump v minulosti členství Ukrajiny v NATO opakovaně odmítl.
Kyjev proto jednal s USA a dalšími partnery o alternativních bezpečnostních zárukách, které by se podobaly článkům 4 a 5 Severoatlantické smlouvy, avšak bez plného členství.