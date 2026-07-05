Pro rodinu cokoliv. Vedle nadace Putinovy ​​dcery vyrostla protiraketová obrana

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  18:07aktualizováno  18:07
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Jekatěrina Tichonovová, dcera Vladimira Putina. (20. října 2025)

Jekatěrina Tichonovová, dcera Vladimira Putina. (20. října 2025) | foto: east2west news / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

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Moskva buduje nový komplex protivzdušné obrany v blízkosti výzkumného institutu spojeného s dcerou ruského prezidenta Vladimira Putina. Nové stanoviště zřejmě tvoří součást širšího úsilí o ochranu metropole. Kyjev v posledních měsících zesílil útoky na cíle hluboko na ruském území.

V areálu nadace Innopraktika vznikla betonová plošina, na kterou dělníci následně rozmístili systémy protivzdušné obrany S-400. Státem podporovanou organizaci zaměřenou na vědu a technologie vede Putinova nejmladší dcera Jekatěrina Tichonovová. Její sídlo leží v centru Moskvy, necelých deset kilometrů od Kremlu.

Nové stanoviště PVO leží na vyvýšeném místě zhruba 300 metrů od jedné z budov Moskevské státní univerzity. Svým uspořádáním podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) kopíruje dalších nejméně pět podobných objektů, které v poslední době v ruské metropoli vyrostly.

Rusko už dříve rozmístilo po Moskvě systémy Pancir-S1, které mají město chránit před ukrajinskými drony. Nově budovaná stanoviště se systémy S-400 však cílí na jinou hrozbu – mají zachytávat rakety a posílit obranu proti rozvíjejícím se balistickým schopnostem Kyjeva.

Ukrajinský zbrojní podnik Fire Point v červnu oznámil, že vyvinul dvě balistické střely. Podle společnosti jde o první zbraně tohoto typu, které Ukrajina vyrobila vlastními silami od získání nezávislosti.

Výstavba komplexu u nadace Innopraktika podle RFE znovu ukazuje, jakou ochranu Kreml zajišťuje místům spojeným s Putinem a jeho nejbližším okolím.

Kolem jeho rezidence ve Valdaji severozápadně od metropole vyrostlo už více než 25 stanovišť protivzdušné obrany, včetně systémů S-400. Bezpečnostní zóny vznikly také v okolí prezidentových sídel v Novo-Ogarjovu u Moskvy, černomořském Soči nebo Kaliningradu. V těchto lokalitách úřady rozmístily převážně systémy Pancir-S1.

Právě Valdaj patří k Putinovým nejoblíbenějším rezidencím. Do přísně střeženého areálu často jezdí jeho partnerka, bývalá gymnastka Alina Kabajevová, se kterou má prezident podle ruských investigativců dva syny – Ivana a Vladimira narozené v letech 2015 a 2019.

Šéf Kremlu má oficiálně dvě dcery, obě z manželství s Ljudmilou Putinovou. Maria (dnes Voroncovová) se narodila v Leningradu v roce 1985. Jekatěrina přišla na svět roku 1986 v Drážďanech v tehdejším východním Německu, kde Putin pracoval jako důstojník tajné služby KGB.

Kromě nich má Putin navíc třiadvacetiletou dceru, kterou zplodil s podnikatelkou Světlanou Krivonogichovou. Dívka žije ve Francii, média opakovaně upozornila na její výraznou podobu s otcem.

Rusko rozšiřuje protivzdušnou obranu v Moskvě poté, co Ukrajina výrazně zesílila údery hluboko v ruském týlu. Útoky rozpoutaly nejhorší nedostatek pohonných hmot v zemi za poslední léta. Nejméně sedmnáct regionů napříč Ruskem už zavedlo omezení prodeje benzinu a nafty.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj koncem června oznámil, že schválil čtyřicetidenní operaci ukrajinské tajné služby, jejímž cílem je „ovlivnit agresorský stát tak, aby přistoupil na ukončení války“.

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