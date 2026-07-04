Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
"Kostjantynivka byla kompletně dobyta. Město je nyní zcela pod naší kontrolou," řekl podle agentury AFP novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Převzetí kontroly nad městem, o jehož ovládnutí Moskva dlouho usilovala, oznámilo podle agentury Reuters i ruské ministerstvo obrany.
Samotný prezident Putin se podle televizních záběrů objevil v uniformě před generálním štábem a poděkoval ruským vojákům s tím, že dobytí Kostantynivky má "velký strategický význam".
"Osvobození" Kosťantynivky je klíčovým krokem k "osvobození" celého území Doněcké lidové republiky (DLR), poznamenal Putin podle agentury TASS na velitelství sil Severního vojenského okruhu. DLR je samozvaná republika vyhlášená proruskými separatisty na východě Ukrajiny v roce 2014. Dobytí Kosťantynivky otevírá přímou cestu k dalšímu postupu směrem ke Kramatorsku a Slovjansku a dalším opevněným oblastem na Donbase, řekl také Putin.
Ruský velitel Anton Grunis informoval, že ruská armáda v současné době provádí v Kostyantynivce "pátrací a záchranné operace s cílem eliminovat izolované vojáky ukrajinských ozbrojených sil, kteří se snaží ukrýt v budovách, sklepech a ruinách".
Bitva o toto město, které mělo před válkou přibližně 78.000 obyvatel, zuří od konce roku 2025, kdy do něj začali pronikat ruští vojáci. V současné době je Kosťantynivka v centru ruského válečného úsilí na frontě táhnoucí se přes tisíc kilometrů.