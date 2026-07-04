Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Putin ocenil zisk strategického města

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  7:23aktualizováno  7:23
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Rusko tvrdí, že dobylo Kosťantynivku na východě Ukrajiny, čímž si podle prezidenta Vladimira Putina otevřelo cestu k postupu na Kramatorsk a Slovjansk, zatímco Kyjev tyto informace dosud nepotvrdil.

Válka na Ukrajině

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"Kostjantynivka byla kompletně dobyta. Město je nyní zcela pod naší kontrolou," řekl podle agentury AFP novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Převzetí kontroly nad městem, o jehož ovládnutí Moskva dlouho usilovala, oznámilo podle agentury Reuters i ruské ministerstvo obrany.

Situace na bojišti u Kosťantynivky z června 2026
Situace na bojišti u Kosťantynivky z prosince 2026
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
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Samotný prezident Putin se podle televizních záběrů objevil v uniformě před generálním štábem a poděkoval ruským vojákům s tím, že dobytí Kostantynivky má "velký strategický význam".

"Osvobození" Kosťantynivky je klíčovým krokem k "osvobození" celého území Doněcké lidové republiky (DLR), poznamenal Putin podle agentury TASS na velitelství sil Severního vojenského okruhu. DLR je samozvaná republika vyhlášená proruskými separatisty na východě Ukrajiny v roce 2014. Dobytí Kosťantynivky otevírá přímou cestu k dalšímu postupu směrem ke Kramatorsku a Slovjansku a dalším opevněným oblastem na Donbase, řekl také Putin.

Ruský velitel Anton Grunis informoval, že ruská armáda v současné době provádí v Kostyantynivce "pátrací a záchranné operace s cílem eliminovat izolované vojáky ukrajinských ozbrojených sil, kteří se snaží ukrýt v budovách, sklepech a ruinách".

Bitva o toto město, které mělo před válkou přibližně 78.000 obyvatel, zuří od konce roku 2025, kdy do něj začali pronikat ruští vojáci. V současné době je Kosťantynivka v centru ruského válečného úsilí na frontě táhnoucí se přes tisíc kilometrů.

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