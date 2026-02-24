Útočník v Moskvě odpálil výbušné zařízení u policejního auta. Jeden policista zemřel

Incident se stal krátce po půlnoci místního času (v pondělí po 22:00 SEČ). Podle BBC policie hlídkovala na náměstí u Savjolovského nádraží severně od centra města, když podle informací ruského ministerstva vnitra neznámá osoba přistoupila k hlídkovému vozu policie a odpálila neidentifikované zařízení.
Ministerstvo původně uvedlo, že pachatel uprchl. O několik minut později uvedlo, že muž byl po ohledání místa činu a prostudování záznamů z bezpečnostních kamer nalezen mrtvý na místě činu, uvedl list The Guardian.
Dva zranění policisté byli po výbuchu hospitalizováni s různými zraněními, uvedlo ministerstvo. To také identifikovalo zabitého policistu jako 34letého poručíka policie Denise Bratuščenka, vrchního inspektora dopravní policie. Do ozbrojených sil vstoupil v roce 2019 a zanechal po sobě manželku a dvě děti, uvedla agentura.
„Vedení a personál ministerstva vnitra Ruska vyjadřují upřímnou soustrast rodině,“ uvedla v prohlášení mluvčí ministerstva Irina Volková.
Podle ruské státní tiskové agentury Tass byl cílený hlídkový vůz těžce poškozen, ale nezačal hořet. Místní média zveřejnila snímky policejního vozidla s rozbitými okny poblíž železničních kolejí.
Ruský vyšetřovací výbor, který se zabývá závažnými trestnými činy, uvedl, že zahájil trestní stíhání pro pokus o vraždu policisty a pro nelegální držení výbušných zařízení. Orgány činné v trestním řízení spolupracují na zjištění všech okolností, uvedlo ministerstvo.
Savjolovské nádraží je podle tiskové agentury AFP jedním z hlavních železničních uzlů ruské metropole.