Netanjahu poslal za Trumpem šéfa Mossadu, chce obnovit útoky na Írán

Návštěva jednoho z nejbližších spolupracovníků izraelského premiéra Benjamina Netanjahua přichází podle Axiosu v době, kdy Netanjahu vyvíjí na Trumpa tlak, aby obnovil údery proti Íránu.
Gofman se podle tří zdrojů Axiosu obeznámených s touto záležitostí v hlavním městě Spojených států setká s ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Ratcliffem. Očekává se, že poté odcestuje do Miami, kde se sejde se zvláštním Trumpovým zmocněncem Stevem Witkoffem. Mossad, CIA i Bílý dům se k žádosti serveru o komentář odmítly vyjádřit.
Trump zatím Netanjahuovu tlaku vzdoruje, o válce spolu naposledy hovořili telefonicky minulý týden ve čtvrtek, uvedl nejmenovaný americký činitel. Prezident se podle Axiosu přiklání spíše na stranu amerických spojenců v oblasti Perského zálivu, tedy Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů (SAE), když nadále uplatňuje pouze námořní blokádu a vyvíjí na Írán ekonomický tlak. Současně vyhodnocuje, zda by bylo možné s Teheránem dosáhnout dohody.
„Mohl bych to ukončit okamžitě. Na žádost zemí, které se snažím chránit, to děláme trochu zdlouhavěji, o něco civilizovaněji,“ řekl Trump ve čtvrtek. Saúdská Arábie ho podle něj požádala, aby prozatím ponechal status quo, neboť Írán je údajně „v rozkladu“. Také Katar, Kuvajt, SAE i Bahrajn podle Trumpa raději volí vyčkávací taktiku.
Problémy na domácí scéně
Netanjahuova vládní koalice přišla po volbách z 27. října o parlamentní většinu. Prezident Jicchak Herzog v neděli formálně pověřil sestavením nové vlády šéfa opozice Gadiho Eisenkota. Ten má na vytvoření vlády 28 dní, zatím ale není jasné, zda uspěje. Podle zdrojů Axiosu se vůdci izraelské opozice obávají, že by Netanjahu mohl zaútočit na Írán nebo jej vyprovokovat k útoku na Izrael, aby Eisenkotovo úsilí o sestavení vlády podkopal.
Oba politici se ve čtvrtek poprvé od voleb sešli, aby jednali o bezpečnostní situaci, včetně situace kolem Íránu. Eisenkot už před setkáním Netanjahův kabinet vyzval ke zdrženlivosti a jemu blízký zdroj serveru Axios řekl, že podle Eisenkota současná situace okamžitou vojenskou akci nevyžaduje.
Izraelská televizní stanice Channel 12 uvedla, že Netanjahu a další vysocí bezpečnostní činitelé naléhají na okamžité obnovení války s Íránem a že jediný, kdo se dosud staví proti, je náčelník generálního štábu Ejal Zamir. Ten sice považuje íránské hrozby za reálné, nikoli však za tak vážné, aby si žádaly okamžitý úder. Také Channel 12 míní, že Netanjahu by mohl nový útok na Írán využít k politickým účelům, dokud nevznikla nová vláda.
Zamir tak ve svém postoji zůstává osamocen tváří v tvář šéfovi Mossadu, šéfovi vnitřní tajné služby Šin Bet, předsedovi Rady národní bezpečnosti i izraelskému velvyslanci v USA, jež všechny jmenoval Netanjahu, upozornila Channel 12. Kritici premiérovi vytýkají, že do klíčových funkcí vybírá lidi na základě loajality vůči sobě a své rodině, nikoli výhradně podle bezpečnostních kritérií.
Válka, kterou rozpoutaly USA a Izrael společnými údery koncem února, je tak nyní v utlumené fázi, ale formálně neskončila. Trump původně tvrdil, že cílem úderů je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů. Írán však odpověděl mimo jiné útoky na lodě v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy a paliv a v důsledku se projevilo i ve volbách do Kongresu, v nichž získali většinu v obou komorách demokraté. Trump připustil, že porážka republikánů souvisí s válkou proti Íránu, ale zdůraznil, že svého rozhodnutí zahájit údery na Teherán nelituje.