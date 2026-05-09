Motor letadla v USA pohltil člověka, který se pohyboval po ranveji, a začal hořet

Incident se odehrál v pátek před půlnocí místního času (ráno SELČ). Letadlo odlétalo z Denveru směrem do Los Angeles a vezlo 224 cestujících a sedm členů posádky, uvedla podle CNN společnost Frontier Airlines ve svém prohlášení.
Chodec byl podle oficiálního zdroje ABC News alespoň částečně pohlcen jedním z motorů, což způsobilo krátký požár motoru, který byl následně uhašen hasiči.
Cestující byli z preventivních důvodů bezpečně evakuováni prostřednictvím skluzavek, uvedly aerolinky s tím, že incident vyšetřují.
Podle stanice ABC News piloti po srážce s člověkem oznámili požár motoru a kouř v kabině. Nejméně jeden člověk na palubě byl lehce zraněn.