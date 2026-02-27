Krádež na Floridě a protivládní emigranti. Jak to bylo s rozstříleným člunem u Kuby

Americký ministr zahraničí Marco Rubio podle zdrojů Axiosu uvedl, že Washington incident vyšetřuje a požádal Kubu o přístup k šesti zraněným.
Motorový člun se podle kubánského ministerstva vnitra přiblížil na vzdálenost zhruba jedné námořní míle k ostrovu Cayo Falcones, který leží při severním pobřeží Kuby asi 200 kilometrů východně od Havany.
Když se k němu na lodi přiblížilo pět členů kubánské pohraniční stráže, posádka podezřelého plavidla zahájila palbu a zranila velitele stráže. Kubánští pohtaničníci poté palbu opětovali.
Majitel člunu na Floridě nahlásil, že plavidlo ukradl jeho zaměstnanec, sdělil americký činitel Axiosu. Někteří členové posádky měli kriminální minulost a nejméně jeden ze zabitých byl podle zdroje Američan. Další americký občan je mezi zraněnými a je v péči lékařů na Kubě.
Nejméně jeden člověk na palubě měl vízum, na základě kterého může cizinec vstoupit do Spojených států, aby uzavřel sňatek s americkým občanem. Zbylé osoby na palubě zřejmě měly v USA povolení k trvalému pobytu.
Kuba je od incidentu v kontaktu s americkým ministrem zahraničí a pobřežní stráží, uvedl ve čtvrtek podle agentury Reuters představitel kubánského ministerstva zahraničí. Washington podle něj projevil vůli ve věci spolupracovat.
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel ve čtvrtek v reakci na incident na sociální síti X napsal, že se jeho země bude bránit proti jakékoli „teroristické a žoldácké agresi, která se snaží podkopat svrchovanost a národní stabilitu Kuby“.
Dva ze šesti zadržených byli na Kubě dříve hledáni pro podezření z plánování teroristických činů proti této zemi, uvedly kubánské úřady. Rovněž identifikovaly čtyři zbývající pasažéry a uvedly, že na ostrově zadržely dalšího Kubánce, který tam přijel z USA, aby skupinu přivítal.
Z mrtvých byla zatím identifikována jen jedna osoba. Kubánští emigranti se v USA často soustřeďují ve floridském městě Miami. Kubánské ministerstvo vnitra dodalo, že úřady na ostrově v souvislosti se spiknutím zadržely dalšího podezřelého.
Spojené státy od ledna uvalily na Kubu energetickou blokádu s odůvodněním, že ostrov, ležící zhruba 235 kilometrů od pobřeží Floridy, představuje „výjimečnou hrozbu“ pro národní bezpečnost USA. Washington ve středu povolil prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z ní nebude profitovat režim, ale obyvatelé a soukromý sektor.